Эхо войны - как граждане Молдовы могли погибнуть, не зная об опасности

Далеко ушли в историю события Великой Отечественной войны, происходившие на нашей земле, однако опасность из прошлого по сей день подстерегает жителей нашей республики - это доказали молдавские поисковики.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik, Андрей Петрик. Память народная о Великой Отечественной войне, об освобождении Молдавии до сих пор жива во многих семьях в республике. Чувство благодарности и признательности до сих пор испытывают потомки фронтовиков. Доказательство тому - десятки тысяч граждан, которые выходят к мемориалам страны 9 мая и 24 августа, в день освобождения республики от фашистских захватчиков.

Однако и в наше время, спустя 75 лет, можно погибнуть от шального осколка из тех огненных и страшных времен, даже не подозревая, какая опасность подстерегает там, где ее не ждешь.

10 ноября в ходе очередного поискового выезда Русского историко-патриотического клуба и отряда "Август" на один из Днестровских плацдармов было обнаружено большое количество взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Большинство из них находились на небольшой глубине, и могли быть задеты при вспашке, трагедия могла случиться в любой момент и привести к гибели людей.

"Мы часто находим такие свидетельства ожесточенных боев за освобождение нашей республики. К счастью, нам удается ограждать граждан нашей страны от потенциальной опасности из прошлого", - рассказал корреспонденту Sputnik Молдова руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

Согласно действующему законодательству и в рамках многолетнего сотрудничества между Службой чрезвычайных ситуаций РМ и поисковым движением Молдовы, взрывоопасные предметы были переданы поисковиками для дальнейшего уничтожения.

Ежегодно поисковики Русского историко-патриотического клуба и поискового отряда "Август" передают сотрудникам Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций и саперам министерства обороны РМ сотни снарядов, мин и гранат, обнаруженных в ходе поисковых экспедиций. Многие из них, несмотря на прошедшие 75 лет после окончания войны, продолжают нести смертельную опасность для жизни и здоровья.

Снаряды были уничтожены специалистами, случилось так, что и в наше время на миролюбивой молдавской земле вновь прогремело раскатистое эхо той самой страшной и кровавой на земле войны.

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