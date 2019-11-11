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Антикоррупционный центр вернул государству 160 миллионов леев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

По делам Национального антикоррупционного центра проходят 143 человека, девять из них - находятся в тюрьме.

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Более 160 миллионов леев удалось вернуть государству с помощью структур Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества.

CC0 / Pixabay / pasja1000
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Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (CNA). По состоянию на ноябрь 2019 года в канцелярии CNA зарегистрировано 1234 материала.

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и офицеры Национального инспектората по расследованиям провели утром в пятницу серию обысков в филиалах предприятия "Moldovatransgaz" по всей республике.

В конце октября министр экономики Вадим Брынзан заявил, что в структурах "Молдовагаз" раскрыты преступные схемы - уклонение от налогов, махинации со страхованием и снятием показаний счетчиков. Свои посты тогда покинули несколько руководителей филиалов и компаний, связанных с "Молдовагаз".

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Теги:
Национальный антикоррупционный центр


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