Кишиневский суд подтвердил законность местных выборов в столице и утвердил мандат Чебана

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Суд столичного сектора Рышкановка на заседании в понедельник утвердил результаты местных выборов в Кишиневе и мандат нового примара (мэра – ред.) Иона Чебана.

"Суд постановил подтвердить законность второго тура всеобщих местных выборов, прошедшего 3 ноября. Утвердить мандат генерального примара муниципия Кишинев Иона Чебана – кандидата от Партии социалистов. Решение вступает в силу с момента его провозглашения, но может быть опротестовано в Апелляционной палате Кишинева в течение суток", - сказала судья Галина Чобану. © Sputnik / Miroslav Rotari Впервые в истории: почему в Кишиневе победил Ион Чебан

В свою очередь, Чебан заявил журналистам, что "с сегодняшнего дня официально вступил в должность". Однако в примэрию он скорее всего отправится уже во вторник.

"Я хотел бы, чтобы в совете была коалиция, потому что так все шло бы быстрее, но если это не будет оформлено, то мы все равно постараемся двигаться быстро. Сейчас есть проблемы на центральном уровне. Но хочу отметить, что буду работать с каждым из советников", - заявил Чебан.

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По его словам, все знают о сохраняющихся на протяжении длительного периода проблемах - это дороги, коррупция, жилищный фонд, - которые предстоит решать.

Но первостепенные задачи сейчас, как отметил Чебан, - бюджет, администрирование и подготовка к зимнему сезону. "Сделаю все, чтобы дела шли быстро", - подчеркнул новый примар.

Итоги второго тура

По результатам подсчета всех протоколов победу со второго тура на выборах генерального примара муниципия Кишинев одержал кандидат от Партии социалистов Иван Чебан.

По данным ЦИК, после обработки всех 307 протоколов участковых избирательных комиссий, Ион Чебан набрал 52,39% (123 тысячи 807) голосов избирателей.

Его конкурент, кандидат от блока ACUM Андрей Нэстасе, заручился поддержкой 47,61% (112 тысяч 513) голосов.

Явка во втором туре выборов в Кишиневе составила 37,78% избирателей, внесенных в списки.

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