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Молдавские леи

В следующем году бюджетники могут получать больше - что предложили в Минфине

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова

В статью государственных расходов на следующего года могут быть внесены поправки, согласно которым работники бюджетного сектора смогут претендовать на 13 зарплату.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Тем, кто живет на одну зарплату и трудится в социальных учреждениях, как правило трудно свести концы с концами, многим хватает лишь на самое необходимое, не говоря о приобретении предметов бытовой техники или других дорогостоящих покупках. 

Однако и бюджетникам не стоит отчаиваться. В правительстве рассматривают возможность возврата к практике так называемой 13-й зарплаты, годовой премии - размер которой не будет превышать 50% от установленного оклада сотрудника бюджетной сферы. 

В министерстве финансов Молдовы разработали соответствующие поправки в Закон об унитарной системе оплаты труда в бюджетных учреждениях. Сейчас этот документ выставлен на общественное обсуждение. Премию не будут получать граждане, занимающие высокие государственные должности и, соответственно, зарплаты. Документ должно утвердить правительство Молдовы и направить его в парламент для принятия депутатами в двух чтениях.

В Минфине Молдовы рассказали, что из себя представляет часть проекта государственного бюджета республики на 2020 год.

Примэрия Кишинева.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Какую зарплату будет получать новый мэр Кишинева - подробности

"Бюджет на 2020 год будет бюджетом солидарности. Это означает увеличение заработной платы для большинства сотрудников бюджетного сектора, а также более высокие соцпособия для людей с самым низким доходом", - заявила министр финансов Наталья Гаврилица.

По ее словам, "повышение уровня доходов населения - приоритет правительства, и до тех пор, пока у нас производительность труда будет расти, а, соответственно, и поступления в бюджет, мы твердо намерены продолжить повышение зарплат".

Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах
© Sputnik / Moldova
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах

В Минфине подчеркнули, что проект предусматривает повышение заработной платы на 6-10% для большинства бюджетников. Для примаров, директоров школ и их заместителей, библиотекарей, поваров, пожарных и военных увеличение зарплаты составит от 400 до 2500 леев.

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Теги:
предложение, министерство финансов, рост, зарплаты, бюджетники


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