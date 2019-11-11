В следующем году бюджетники могут получать больше - что предложили в Минфине

В статью государственных расходов на следующего года могут быть внесены поправки, согласно которым работники бюджетного сектора смогут претендовать на 13 зарплату.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Тем, кто живет на одну зарплату и трудится в социальных учреждениях, как правило трудно свести концы с концами, многим хватает лишь на самое необходимое, не говоря о приобретении предметов бытовой техники или других дорогостоящих покупках.

Однако и бюджетникам не стоит отчаиваться. В правительстве рассматривают возможность возврата к практике так называемой 13-й зарплаты, годовой премии - размер которой не будет превышать 50% от установленного оклада сотрудника бюджетной сферы.

В министерстве финансов Молдовы разработали соответствующие поправки в Закон об унитарной системе оплаты труда в бюджетных учреждениях. Сейчас этот документ выставлен на общественное обсуждение. Премию не будут получать граждане, занимающие высокие государственные должности и, соответственно, зарплаты. Документ должно утвердить правительство Молдовы и направить его в парламент для принятия депутатами в двух чтениях.

В Минфине Молдовы рассказали, что из себя представляет часть проекта государственного бюджета республики на 2020 год.

"Бюджет на 2020 год будет бюджетом солидарности. Это означает увеличение заработной платы для большинства сотрудников бюджетного сектора, а также более высокие соцпособия для людей с самым низким доходом", - заявила министр финансов Наталья Гаврилица.

По ее словам, "повышение уровня доходов населения - приоритет правительства, и до тех пор, пока у нас производительность труда будет расти, а, соответственно, и поступления в бюджет, мы твердо намерены продолжить повышение зарплат".

© Sputnik / Moldova Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах

В Минфине подчеркнули, что проект предусматривает повышение заработной платы на 6-10% для большинства бюджетников. Для примаров, директоров школ и их заместителей, библиотекарей, поваров, пожарных и военных увеличение зарплаты составит от 400 до 2500 леев.

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