Клуб без интересов: Академия наук просит вернуть ей институты и финансирование

Научное сообщество Молдовы встревожено. Именитые ученые опасаются, что после нового года они могут остаться без работы. В этой ситуации они винят реформу, начатую еще 2017 году, по которой все научно-исследовательские институты перешли в подчинение Минобразования.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Реформы в области науки и инноваций были начаты еще два года назад, а ученые до сих пор говорят о том, что сфера исследований в Молдове находится в состоянии неопределенности. Как рассказал журналистам президент Академии наук Ион Тигиняну, за последние два года была радикально изменена роль этого крупнейшего ведомства, что привело к его отрыву от научных процессов.

"Конечно, мы остаемся главным консультантом правительства, мы разрабатываем отчет о состоянии науки в Молдове. Все это правильно, но у нас нет реальных инструментов, чтобы влиять на науку. Без исследовательских институтов речь идет о форме без содержания", - поделился своим видением ситуации Тигиняну.

Все решит конкурс

Самый болезненный вопрос для ученых - это новая система финансирования науки. Согласно реформе, зарплату будут получать только те исследователи, которые выиграют конкурс проектов. Сотрудники Академии Наук говорят, что такой подход может по-просту убить науку в Молдове. Ведь сама суть конкурса предполагает, что деньги получат единицы, а другие будут вынуждены покинуть систему.

Кому достанутся деньги, выделенные в Молдове на науку>>>

"Если группа ученых не выиграет конкурс, это значит, что с 1 января не будет финансирования. Другими словами, команда должна будет покинуть систему. По нашему мнению, в этом нет логики, так как нельзя закрыть лаборатории по той причине, что ученые не выиграли конкурс. Любой конкурс это - лотерея", - считает Тигиняну.

По мнению ученых, в настоящее время стоит вопрос о том, быть или не быть молдавской науке.

"После того, как два года назад институты перешли в подчинение министерства, Академия наук стала клубом без интересов. Мало того, что науку десятки лет наука не получила ни лея на покупку оборудования, а в этом году персонал сократился на треть. В конце года нас всех освободят с должностей. Представляете сколько людей останутся на улице?", - возмутился академик Теодор Фурдуй.

По данным министерства образования, науки и исследований в научной сфере Молдовы работают более трех тысяч ученых.

У науки нет границ: что придаст импульс в отношениях Молдовы и России>>>

Ученые просят обеспечить финансирование научного ядра

Академия Наук Молдовы уже высказала свои опасения президенту, парламенту и правительству. Как рассказал Ион Тигиняну, по мотивам состоявшихся дискуссий была разработана и вынесена на публичное обсуждение законодательная инициатива. Ученые просят изменить кодекс о науке и инновациях с тем, чтобы обеспечить так называемое институциональное финансирование по двум направлениям - инфраструктуре и зарплатам. Иными словами, сохранить постоянный оклад основному ядру ученых. По предложению научного сообщества, соотношение государственного финансирования науки и финансирование за счет проектов должно составлять 70 на 30%.

"Сейчас у нас институциональное финансирование составляет 40% с последующим сокращением на 5% год. На наш взгляд, конкурсы проектов должны иметь стимулирующий характер", - отметил член-корреспондент Академии наук Александр Стратан.

Исследователь привел пример европейские страны, где уровень государственного финансирования составляет от 50-ти до 70%.

Минобразования готово рассмотреть предложения

Министерство образования, культуры и исследований готово откликнуться на просьбы научного сообщества. Как заявила госсекретарь ведомства Елена Белей, министерство не против вернуть научно-исследовательские институты в подчинение Академии Наук. Также оно готово рассмотреть вариант сохранения финансирования для ядра научного ядра, если, конечно, на это найдутся средства.

"На данный момент наука финансируется на уровне 0,25%от ВВП, что означает полмиллиарда леев. Хотелось бы верить, что хотя бы к 2023 году у нас будет 1% от ВВП, то есть 2 миллиарда. Но мы должны понимать кому эти деньги идут, и какие результаты будут", - заявила чиновница.

Ученые из Гагаузии заключили соглашение с Российской академией наук>>>

Этом контексте гос секретарь еще раз подчеркнула, что смысл внедряемой реформы состоит в том, чтобы поддержать лучших ученых.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK