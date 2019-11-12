Чебан рассказал, какое первое решение примет на посту примара Кишинева

Первый день в примэрии в качестве столичного градоначальника: Ион Чебан сообщил, что примэрия станет доступнее для граждан.

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан рассказал, что столичная администрация стала более транспарентной. Об этом сообщил журналистам в свой первый рабочий день в качестве столичного градоначальника.

"Сегодня подпишу много документов. В первую очередь, хочу снять защитный барьер (турникет - ред.) на входе в мэрию, чтобы люди не были обязаны оставлять идентификационные документы. Это мы сделаем быстро. Хочу, чтобы мэрия была транспарентной и была доступна для всех, кто захочет зайти. Во-вторых, думаю, что попрошу представить отчеты за этот небольшой период и планы до конца года - ноябрь и декабрь. Завтра пройдет первое оперативное заседание",- сказал Чебан.

По его словам, дел в Кишиневе действительно очень много. Примар сообщил, что будет проведена оценка деятельности всех подразделений столичной администрации.

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Он еще раз отметил, что намерен отказаться должности в Партии социалистов, как и обещал ранее.

Чебан также сообщил, что намерен провести встречу с муниципальными советниками.

"Предложу быть более быстрыми и эффективными. Буду работать со всеми советниками. Получил заверения от каждого советника, что проекты будут поддержаны. Уверен, что они будут поддержаны", - отметил Чебан.

Итоги второго тура

По результатам подсчета всех протоколов победу со второго тура на выборах генерального примара муниципия Кишинев одержал кандидат от Партии социалистов Ион Чебан.

По данным ЦИК, после обработки всех 307 протоколов участковых избирательных комиссий, Ион Чебан набрал 52,39% (123 тысячи 807) голосов избирателей.

Его конкурент, кандидат от блока ACUM Андрей Нэстасе, заручился поддержкой 47,61% (112 тысяч 513) голосов.

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Явка во втором туре выборов в Кишиневе составила 37,78% избирателей, внесенных в списки.

Суд столичного сектора Рышкановка на заседании в понедельник, 11 ноября, утвердил результаты местных выборов в Кишиневе и мандат нового примара Иона Чебана.

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