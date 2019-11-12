Заседание правительства Молдовы: какие решения приняли в кабмине

Новый посол Молдовы в Евросоюзе, проект с Украиной, вопросы, связанные с энергетикой и социальные проекты, которые коснутся тысяч граждан республики - эти и другие решение приняли члены кабмина.

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Члены молдавского кабмина собрались на заседание во вторник всего за пару часов до обсуждения в парламенте проекта вотума недоверия правительству республики. Таким образом, это заседание команды Майи Санду может оказаться последним, поэтому его повестка оказалась довольно насыщенной.

Кадровые вопросы

Послом Молдовы в Евросоюзе утверждена Даниела Морарь.

Морарь родилась 1 декабря 1982 года. Она - гражданка Республики Молдова. Помимо государственного владеет английским, французским и русским языками. Получила образование в Экономической академии республики (магистр в области управления бизнесом), Госуниверситете Молдовы (магистр в области права, а также лиценциат по публичному праву).

Работала в качестве государственного секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции, советника миссии республики при Европейском союзе, а также советника департамента европейской интеграции во внешнеполитическом ведомстве Молдовы.

Социальные проекты

Члены правительства дали положительное заключение на проект депутатов-социалистов, который предусматривает, что социальные выплаты для лиц с ограниченными возможностями и пожилых людей, которые не соответствуют условиям, необходимым для получения права на пенсию, будут увеличены на 40 и 30 процентов, соответственно.

Согласно проекту, повышение коснется порядка 21 тысяч получателей подобных государственных пособий. В результате, к примеру, размер пособия для лиц с ограниченными возможностями (тяжелая степень) составят 80 процентов от размера минимальной пенсии для этой категории.

Предварительные расчеты показали, что в 2020 году на эти нужды потребуется порядка 79,6 миллиона леев. в 2021-м - 83,2 миллиона, а в 2022-м - 87,4 миллиона.

Также одобрено предложение Минздрава о выплате денежной компенсации взамен бесплатного санаторного лечения для лиц с ограниченными возможностями, полученными в результате военных действий. Размер компенсаций за 2017-2018 годы составит 6504 лея. Правом воспользоваться этим изменением смогут 546 человек.

На Украину с внутренним паспортом?

Принято постановление о начале переговоров по проекту соглашения между правительствами Молдовы и Украины о безвизовых поездках. Согласно предложенному страной-соседкой соглашению, граждане обоих государств получат возможность ездить на основании удостоверяющих личность документов внутреннего пользования.

То есть соглашение предусматривает расширение перечня документов, по которым граждане Молдовы и Украины смогут ездить без виз. Так, граждане Украины смогут пересекать границу двух государств на основании паспортов с электронным носителем информации, а граждане Молдовы - и на основании удостоверений личности, а не только загранпаспортов.

Энергетика и финансирование из-за рубежа

Также члены кабмина утвердили законопроекты по ратификации трех соглашений на общую сумму в 100 миллионов евро с Европейским банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией по развитию по вопросу модернизации молдавской энергетической системы и присоединения ее к европейской.

Также кабинет министров рассмотрел постановление об организации и работе Генерального инспектората полиции, утвердил решение о возвращении в собственность Генеральной прокуратуры земельного участка, расположенного по бульвару Штефана чел Маре, 73 (бывший офис Демпартии) и другие проекты.

Последнее или нет заседание правительства?

Высший законодательный орган республики рассмотрит вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду во вторник, 12 ноября.

Рассмотрение вынесенного фракцией Партии социалистов вотума недоверия – единственный вопрос в повестке заседания высшего законодательного органа страны.

На брифинге в понедельник глава кабмина выступила за то, чтобы социалисты отозвали вотум недоверия из парламента, а она, в свою очередь, направит закон, за который взяло на себя ответственность правительство, на рассмотрение в Венецианскую комиссию и обязуется до вынесения заключения не представлять шорт-лист претендентов на должность генпрокурора Молдовы.

Социалисты же в ответ на это заявили, что откажутся от вотума недоверия только в случае отзыва закона, за который кабмин взял на себя ответственность.

Что стало причиной вотума недоверия

Правительство на заседании 6 ноября объявило о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре.

Таким образом, кабмин изменил процедуру избрания генерального прокурора – предварительным отбором претендентов на эту должность будет заниматься премьер. В проекте сказано, что глава правительства предлагает Высшему совету прокуроров (ВСП) кандидатов на этот пост, а ВСП определяет победителя конкурса и представляет его на утверждение президенту страны.

Глава республики Игорь Додон, в свою очередь, сообщил, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов развития событий: самый плачевный - правительству выражают вотум недоверия, а самый хороший, по его мнению, - премьер Санду отзывает с поста министра юстиции Олесю Стамате и организует новый конкурс по отбору генпрокурора.

В итоге 9 ноября после того, как Санду на заседании парламента перед депутатами объяснила решение взять ответственность за изменение законодательства, депутаты от фракции социалистов выразили кабмину вотум недоверия.

Как формировалась коалиция ПРСМ-ACUM

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных законодателей. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

После нескольких месяцев споров члены фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение и сформировали правительство под руководством Санду. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества. А 16 сентября участники коалиции подписали новое политическое соглашение о целях на переходный период, которое завизировали президент, премьер и спикер парламента. 8 ноября депутат-социалист публично разорвал копию соглашения о формировании правящего большинства между ПСРМ и ACUM.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть двое независимых депутатов (от одномандатных округов).

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