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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с примаром Кишинева Ионом Чебаном

Додон встретился с Чебаном: в мэрии Кишинева не будет места политике

© Photo: Facebook.com / Dodon Igor
Общество
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Sputnik Молдова

Ион Чебан отметил, что мэрия Кишинева больше не будет платформой для политических дебатов и станет эффективным институтом.

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон на встрече с новым примаром Кишинева Ионом Чебаном попросил исключить политические дискуссии из деятельности мэрии молдавской столицы. Об этом глава государства написал во вторник на своей странице в соцсети Facebook.

Президент отметил, что победа Чебана на выборах - это большая победа, но и большой вызов. В связи с этим Додон призвал нового градоначальника стать мэром для всех, как он и обещал.

"Выразил сожаление в связи с тем, что на протяжении многих лет у Кишинева были только политически ангажированные мэры, что препятствовало развитию столицы. Попросил исключить политические дискуссии из деятельности мэрии, чтобы усилия команды были сосредоточены на решении существующих проблем, поскольку накопилось много работы, а жители столицы ждут результатов", - отметил Додон. 

Он также обратился к мэру Кишинева с просьбой рассмотреть возможность имплементации ряда крупных инфраструктурных президентских проектов, в том числе строительство кольцевой дороги вокруг столицы и реабилитация дорог.

Примар Кишинева Ион Чебан
© Sputnik / Miroslav Rotari
Чебан рассказал, какое первое решение примет на посту примара Кишинева

"Уверен, что мы найдем необходимые источники финансирования для реализации этих проектов", - подчеркнул Додон.

В свою очередь, Чебан отметил, что "мэрия больше не будет платформой для политических дебатов и станет эффективным институтом, который сосредоточится на реализации предложенной программы".

Итоги второго тура

По результатам подсчета всех протоколов победу со второго тура на выборах генерального примара муниципия Кишинев одержал кандидат от Партии социалистов Иван Чебан. 

Ион Чебан на выборах в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Впервые в истории: почему в Кишиневе победил Ион Чебан

По данным ЦИК, после обработки всех 307 протоколов участковых избирательных комиссий, Ион Чебан набрал 52,39% (123 тысячи 807) голосов избирателей.

Его конкурент, кандидат от блока ACUM Андрей Нэстасе, заручился поддержкой 47,61% (112 тысяч 513) голосов.

Явка во втором туре выборов в Кишиневе составила 37,78% избирателей, внесенных в списки.

В понедельник, 11 ноября, суд столичного сектора Рышкановка утвердил результаты местных выборов в Кишиневе и мандат нового примара (мэра – ред.) Иона Чебана.

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