Первые заявления Санду после выражения вотума недоверия правительству

Майя Санду заявила, что в сложившейся ситуации пусть берут на себя ответственность те, кто спровоцировал отставку правительства.

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Майя Санду прокомментировала вотум недоверия, который выразил парламент правительству под ее руководством.

"Сейчас путь берут на себя ответственность те, кто спровоцировал отставку. Нам не о чем с ними разговаривать... Мы настаивали на принятии сегодняшних законов, даже не будучи уверенными в том, поддержат ли их потом социалисты и демократы. Это важные проекты", - заявила она журналистам.

Она выразила надежду, что закон о реформе юстиции все-таки удастся принять и начнется чистка в системе.

"Мы продолжим работать для людей, продолжим бороться – и на улице, и на баррикадах, и в правительстве, если бы нам дали эту возможность. Мы продолжим бороться за свободу против нового бедствия. Что произойдет дальше, зависит от решения многих партий", - подчеркнула Санду.

Она еще раз подчеркнула, что "не о чем говорить с людьми, которые не поддерживают главное – реформу юстиции".

"Без реформы юстиции мы не можем ждать серьезных изменений в других сферах, потому что деньги будут попадать в карманы воров", - отметила она.

В эти минуты проходит митинг в поддержу правительства Санду. Манифестанты скандируют: "Майя Санду - премьер!".

"Мы благодарны вам за поддержку, за то, что мы вместе и в горе, и в радости", - заявила Санду протестующим.

Правительству под руководством Санду парламент выразил вотум недоверия на заседании во вторник. За это решение проголосовали 63 депутата.

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