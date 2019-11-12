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Заполнение резюме, иллюстративное фото.

Есть ряд секретов, как гражданам РМ устроиться на хорошую работу в Европе

© Sputnik / Виктор Толочко
Общество
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Sputnik Молдова

Четко и грамотно написанное резюме позволяет соискателю рассчитывать на успешное трудоустройство за рубежом.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik, Кристина Баш. Если составить свое профессиональное CV надлежащим образом, шансы занять хорошую вакансию весьма велики, поскольку резюме, в котором есть все детали о рабочей деятельности специалиста, является его визитной карточкой. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала Диана Морару - гражданка Молдовы, которая является основательницей холдинга Internațional Coaching Solutions в Великобритании.

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В Молдове же используется, как правило, стандартизованный образец резюме Europass. Этот бланк, практически, уже мало применяется на пространстве стран Центральной и Западной Европы. В то же время, составляя CV, большинство граждан Молдовы не уделяют должного внимания скрупулезному вписыванию в бланк всей информации о своей профессиональной деятельности, навыках и опыте работы.

Зачастую, образцы резюме копируются в интернете и не соответствуют требованиям работодателя и вакансии, за соискание которой борется потенциальный кандидат, уточнила Морару. 

"Я заметила, что многие вписывают информацию о своих профессиональных навыках в конце бланка, что должно быть обозначено в самом начале. Естественно, что эти данные должны идти после пунктов о полученном образовании и наработанном опыте. Зачастую, отправляя резюме, кандидаты сообщают информацию о себе, которая вообще не подходит для соискания конкретной вакансии", - сообщила собеседница.

Более того, ошибкой является вписывать в этот документ информацию о своем хобби и интересах, которыми увлекается человек в свободное время. 

Бизнес
CC0 / Pixabay / rawpixel
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"Фактически все зависит от места работы. К примеру, если человек хочет устроиться фотографом, то тогда надо указывать увлечения и интересы. Но, если, скажем, человек хочет устроиться юристом, не думаю, что работодателю будет интересна подобная информация", - рассказала Морару.

По словам специалиста, особо внимание при составлении резюме нужно уделять опыту, которым обладает соискатель вакансии, подробно описав его, чтобы работодатель составил для себя общий портрет будущего сотрудника и отдал приоритет при выборе именно его кандидатуре.

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Теги:
Молдова, советы, трудоустройство, вакансии, работа


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