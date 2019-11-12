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Заседание Центральной избирательной комиссии Молдовы

ЦИК утвердил протокол об итогах всеобщих местных выборов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Местные выборы - 2019 (295)
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Sputnik Молдова

Согласно окончательным данным Центризбиркома, явка во втором туре всеобщих местных выборов составила 40,29%.

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы (ЦИК) на заседании во вторник утвердили протокол о подведении итогов всеобщих местных выборов.

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"Центральная избирательная комиссия констатировала, что количество избирателей в списках составило 1 миллион 609 тысяч 494, из которых в дополнительных списках – 9 тысяч 761. В голосовании приняли участие 648 тысяч 538 избирателей, что составляет 40,29% от их общего числа", - заявил глава Центризбиркома Дорин Чимил, предложив членам ЦИК проголосовать за проект.

"ЦИК решил утвердить протокол о подведении итогов всеобщих местных выборов. Решение вступает в силу с момента принятия. Его можно опротестовать в течение трех дней", - добавил Чимил. 

Второй тур всеобщих местных выборов прошел в Молдове 3 ноября. В ходе голосования граждане выбирали генерального примара Кишинева, а также глав местных администраций еще 383 населенных пунктов страны, где примаров не удалось избрать по итогам первого тура выборов.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Для второго тура выборов примара (мэра) муниципия Кишинев напечатали 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для этого использовали непрозрачную (матовую) бумагу фиолетового цвета. Длина бюллетеня составила 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров. 

Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура глав местной администрации не избрали, подготовили почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке. Эти бюллетени - розового цвета, а их размер был таким же, как в Кишиневе.

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Тема:
Местные выборы - 2019 (295)

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