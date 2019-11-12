ЦИК утвердил протокол об итогах всеобщих местных выборов

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы (ЦИК) на заседании во вторник утвердили протокол о подведении итогов всеобщих местных выборов.

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"Центральная избирательная комиссия констатировала, что количество избирателей в списках составило 1 миллион 609 тысяч 494, из которых в дополнительных списках – 9 тысяч 761. В голосовании приняли участие 648 тысяч 538 избирателей, что составляет 40,29% от их общего числа", - заявил глава Центризбиркома Дорин Чимил, предложив членам ЦИК проголосовать за проект.

"ЦИК решил утвердить протокол о подведении итогов всеобщих местных выборов. Решение вступает в силу с момента принятия. Его можно опротестовать в течение трех дней", - добавил Чимил.

Второй тур всеобщих местных выборов прошел в Молдове 3 ноября. В ходе голосования граждане выбирали генерального примара Кишинева, а также глав местных администраций еще 383 населенных пунктов страны, где примаров не удалось избрать по итогам первого тура выборов.

Для второго тура выборов примара (мэра) муниципия Кишинев напечатали 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для этого использовали непрозрачную (матовую) бумагу фиолетового цвета. Длина бюллетеня составила 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров.

Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура глав местной администрации не избрали, подготовили почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке. Эти бюллетени - розового цвета, а их размер был таким же, как в Кишиневе.

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