Груды развороченного асфальта: что произошло у торгового центра UNIC - видео

Цветочный рынок у знаменитого торгового центра в Кишиневе был снесен - что появится на месте, где раньше продавалось море роз и хризантем.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Цветочный рынок на улице Измаильской возле торгового центра UNIC прекратил свое существование. После эвакуации 18 торговых ларьков началась подготовка этой площади под следующий проект.

На видеосъемке, которая попала в редакцию Sputnik Молдова, можно заменить груды строительного мусора, куски асфальта и фрагменты арматуры. Все это предстоит вывезти на спецтехнике, чтобы расчистить площадку, которая получит новое предназначение.

На месте цветочного рынка будет построена комфортная и большая остановка общественного транспорта. Также здесь будет оборудована современная автомобильная парковка. Об этом сообщил 11 ноября на заседании глав служб столичной примэрии исполняющий обязанности генерального примара Адриан Талмач.

Сотрудники, ответственные за воплощение проекта, утверждают, что после реконструкции эту площадь перед торговым центром будет не узнать. В центре молдавской столицы, по словам сотрудников примэрии, должно появиться современное пространство, более отвечающее критериям города XXI века.

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