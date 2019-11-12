Стала известна дата первого заседания мунсовета Кишинева

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Первое заседание муниципального совета Кишинева, состав которого определился после проведения всеобщих местных выборов, пройдет 15 ноября. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия во вторник.
"Центральная избирательная комиссия постановила созвать 15 ноября в 10.00 на первое заседание советников муниципального совета Кишинева", - зачитал решение глава ЦИК Дорин Чимил.
Генерального примара в Кишиневе удалось избрать только по итогам второго тура выборов. Пост столичного градоначальника занял Ион Чебан. В понедельник суд столичного сектора Рышкановка утвердил результаты местных выборов в молдавской столице и мандат нового примара.
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