Стала известна дата первого заседания мунсовета Кишинева

После утверждения результатов местных выборов судом и Центризбиркомом определено, когда начнут свою работу столичные избранники.

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Первое заседание муниципального совета Кишинева, состав которого определился после проведения всеобщих местных выборов, пройдет 15 ноября. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия во вторник.

"Центральная избирательная комиссия постановила созвать 15 ноября в 10.00 на первое заседание советников муниципального совета Кишинева", - зачитал решение глава ЦИК Дорин Чимил.

По итогам выборов в муниципальный совет прошли 22 представителя Партии социалистов, 19 выдвиженцев от блока ACUM, 3 члена Либеральной партии, по двое представителей Партии "Шор" и Демпартии, а также по одному советнику от Либерально-демократической партии, Партии коммунистов и социально-политического движения Forţa Nouă.

Генерального примара в Кишиневе удалось избрать только по итогам второго тура выборов. Пост столичного градоначальника занял Ион Чебан. В понедельник суд столичного сектора Рышкановка утвердил результаты местных выборов в молдавской столице и мандат нового примара.

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