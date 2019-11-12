От алкоголизма страдают десятки тысяч жителей Молдовы - Минздрав

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. В прошлом году от интоксикации после употребления горячительных напитков скончались 90 человек, а алкогольной зависимостью страдают около 45 тысяч наших сограждан. Об этом заявило министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.
Республика Молдова входит в число стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя на душу населения в мире.
Многочисленные национальные исследования показывают, что в Республике Молдова около 19% лиц в возрасте от 16 до 65 лет, которые употребляли алкоголь, не смогли вспомнить на следующий день, что произошло прошлой ночью, из-за чрезмерной дозы употребляемого алкоголя, при этом 81% потребителей алкоголя не намерены сокращать дозы.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK