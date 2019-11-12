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Алкоголизм

От алкоголизма страдают десятки тысяч жителей Молдовы - Минздрав

CC0 / Pixabay / rebcenter-moscow
Общество
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Sputnik Молдова

Республика Молдова входит в число стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя на душу населения в мире.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. В прошлом году от интоксикации после употребления горячительных напитков скончались 90 человек, а алкогольной зависимостью страдают около 45 тысяч наших сограждан. Об этом заявило министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Республика Молдова входит в число стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя на душу населения в мире.

Сергей Ипатий и Юлиан Берку
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно Глобальному отчету о потреблении алкоголя, в 2016 году жители нашей страны "приняли внутрь" 15,2 литра в среднем на одного человека в возрасте 15 лет и старше, из которых на мужчин приходится 25,2 литра, а на женское население 6,1 литра чистого алкоголя.

Многочисленные национальные исследования показывают, что в Республике Молдова около 19% лиц в возрасте от 16 до 65 лет, которые употребляли алкоголь, не смогли вспомнить на следующий день, что произошло прошлой ночью, из-за чрезмерной дозы употребляемого алкоголя, при этом 81% потребителей алкоголя не намерены сокращать дозы.

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Теги:
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