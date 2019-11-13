Чебан провел первое заседание мэрии: как изменится работа муниципальных служб

Первые распоряжения подчиненным и список первостепенных задач, которые будет реализовывать примэрия Кишинева - Ион Чебан провел первое заседание.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. У муниципальных служб будет много работы, которую надо выполнять эффективно. Об этом заявил в среду на заседании примэрии (мэрии – ред.) новый примар (мэр – ред.) Кишинева Ион Чебан.

"Нам предстоит много работать. Хочу, чтобы мы вместе трудились эффективно. Надеюсь на ответственность, благожелательность, опыт и знания, которые у вас есть. Со многими мы знакомы не один день. Надеюсь, что все, что мы будет делать, будет только на пользу Кишиневу и его жителям", - сказал Чебан.

Градоначальник отметил, что "вступил в эту должность с конкретной программой, но открыт для любых предложений и действий, которые пойдут на пользу жителей муниципия Кишинев".

"Хочу попросить каждого из вас подготовить к понедельнику короткий отчет и зафиксировать несколько вещей – цели и приоритеты, индексы достижений, которых мы должны достичь, а также основные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь сейчас", - сказал Чебан.

Кроме того, столичный примар отметил, что подведомственные службы должны всерьез заняться решением нескольких важных вопросов, о которых горожане неоднократно сигнализировали.

"Зима близко и хочу, чтобы любая ситуация не могла застать нас врасплох. Хочу, чтобы вы поработали над этим. Есть много жалоб, которые касаются состояния парков, дворов жилых домов, начиная от уборки и заканчивая внешним видом. Хочу, чтобы вы вмешались. Есть сообщения о невмешательстве по эпизодам незаконного строительства. Это Буюканы, Рышкановка. Очень прошу каждого, кто связан с этой проблемой, вмешаться", - сказал Чебан.

Уже после окончания короткого заседания градоначальник заявил журналистам, что в местной администрации будет проведен внешний и внутренний аудит, после которого могут последовать кадровые изменения.

"Сейчас у нас задача – провести серьезный аудит и внешний, и внутренний. И только после того, как мы четко увидим ситуацию, будем думать", - сказал Чебан.

Кроме того, по его словам, уже ведется работа над проектом бюджета на следующий год.

"Будут несколько заседаний по основным параметрам бюджета", - отметил градоначальник.

Также Чебан отметил, что уже скоро объявит имена вице-примаров, которых он предложит. Согласно действующему законодательству, у столичного примара есть четыре заместителя.

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