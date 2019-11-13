В Тирасполе займутся инвентаризацией зеленых насаждений

Такое решение обсуждали на заседании рабочей группы по экологии, сформированной из депутатов горсовета, а также представителей различных служб Тирасполя.

ТИРАСПОЛЬ, 13 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В главном городе приднестровского региона намерены начать инвентаризацию зеленых насаждений. Такое решение принято на втором заседании рабочей группы по экологии, в которую входят депутаты Тираспольского городского Совета, специалисты "Спецзеленстроя", Управления городского хозяйства, ЖЭУК и экоактивисты.

"Рабочая группа запросит в Республиканском ботаническом саду информацию о том, во сколько обойдется инвентаризация одного квадратного метра зеленых насаждений", - отметили в пресс-службе Тираспольского городского Совета.

По данным "Спецзеленстроя", в течение 2019 года было снесено 600 деревьев, проведено омоложение 139 деревьев, сформированы кроны у 1213 деревьев. Существенной проблемой для города является большое количество пней. Вопрос остается нерешенным из-за отсутствия специального оборудования.

"Тем не менее прилагаются все возможности и имеющееся оборудование для решения данной проблемы. Так был установлен своеобразный рекорд – в детском саду № 16 был извлечен пень с корневой системой весом более 3 тонн", - рассказали в пресс-службе.

ЖЭУК привлекает к своим посадкам и горожан. Учреждение закупает и передает домовым активистам саженцы для посадки. Сложность заключается в том, что жители часто не знают о том, какие породы дерева необходимо высаживать, какой уход должен обеспечиваться насаждениям. Процент приживаемости таких насаждений – менее половины.

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