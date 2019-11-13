Мэр Кишинева Ион Чебан встретился с послом России в Молдове

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан встретился с послом Российской Федерации в Молдове Олегом Васнецовым.
Стороны обсудили совместную повестку дня сотрудничества на ближайшие несколько месяцев, определили ряд проектов, которые предстоит реализовать для развития молдавской столицы.
"Благодарен Олегу Васнецову за инициативу о проведении встречи и особенно за посещение мэрии Кишинева", - написал в Facebook Ион Чебан. - Полагаемся на дружбу и опыт крупных российских городов в сфере развития городской инфраструктуры и повышения уровня жизни людей".
В среду, 13 ноября, мэр столицы провел первое рабочее заседание в мэрии.
После окончания заседания градоначальник заявил журналистам, что в местной администрации будет проведен внешний и внутренний аудит, после которого могут последовать кадровые изменения.
Кроме того, по его словам, уже ведется работа над проектом бюджета на следующий год.
"Будет несколько заседаний по основным параметрам бюджета", - отметил градоначальник.
Также Чебан отметил, что уже скоро объявит имена вице-примаров, которых он предложит. Согласно действующему законодательству, у столичного мэра есть четыре заместителя.
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