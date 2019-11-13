Мэр Кишинева Ион Чебан встретился с послом России в Молдове

Во время встречи была определена совместная повестка сотрудничества на ближайшие месяцы, планируется целый ряд проектов.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан встретился с послом Российской Федерации в Молдове Олегом Васнецовым.

Стороны обсудили совместную повестку дня сотрудничества на ближайшие несколько месяцев, определили ряд проектов, которые предстоит реализовать для развития молдавской столицы.

"Благодарен Олегу Васнецову за инициативу о проведении встречи и особенно за посещение мэрии Кишинева", - написал в Facebook Ион Чебан. - Полагаемся на дружбу и опыт крупных российских городов в сфере развития городской инфраструктуры и повышения уровня жизни людей".

В среду, 13 ноября, мэр столицы провел первое рабочее заседание в мэрии.

После окончания заседания градоначальник заявил журналистам, что в местной администрации будет проведен внешний и внутренний аудит, после которого могут последовать кадровые изменения.

Кроме того, по его словам, уже ведется работа над проектом бюджета на следующий год.

"Будет несколько заседаний по основным параметрам бюджета", - отметил градоначальник.

Также Чебан отметил, что уже скоро объявит имена вице-примаров, которых он предложит. Согласно действующему законодательству, у столичного мэра есть четыре заместителя.

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