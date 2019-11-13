Кто он - Ион Кику, кандидат в премьеры, предложенный президентом Молдовы

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон предложил в качестве премьер-министра страны кандидатуру Иона Кику, который на данный момент занимает пост советника главы республики.
Интересные факты о кандидате в премьеры:
Кику окончил Академию экономических наук Молдовы, факультет менеджмента.
До назначения в министерство финансов он занимал должность председателя Совета стратегического развития медицинского университета имени Николае Тестемицану, был консультантом по управлению государственными финансами в различных проектах.
В период с апреля 2008 года по сентябрь 2009 года он занимал должность главного государственного советника премьер-министра Республики Молдова по экономическим вопросам и внешним связям.
В период правления коммунистов в 2006-2008 годах он занимал должность заместителя министра финансов Республики Молдова. Ранее был членом Совета директоров Банка развития Совета Европы.
В 2005 году занимал должность директора Главного управления структурных реформ Министерства экономики и торговли Республики Молдова.
В январе 2018 года Ион Кику был назначен на должность генерального секретаря министерства финансов постановлением правительства Республики Молдова.
А в декабре 2018 того же года утвержден министром финансов в правительстве демократа Павла Филипа и занимал этот пост вплоть до падения правящей Демпартии.
В июле этого года Кику указом президента назначен на пост советника главы республики.
Проходил профессиональные стажировки в Бельгии, Голландии, США, Польше, Словении, Австрии.
Иону Кику 47 лет. Женат, есть трое детей. Не состоит в политических партиях.
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