21:27 13 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.46
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.71
Поиск
Ион Кику

Кто он - Ион Кику, кандидат в премьеры, предложенный президентом Молдовы

© Sputnik / Osmatesco
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Смена правительства в Молдове (37)
71850
Sputnik Молдова

Что нужно знать о выдвиженце на пост молдавского премьер-министра, главные подробности - в справке Sputnik.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон предложил в качестве премьер-министра страны кандидатуру Иона Кику, который на данный момент занимает пост советника главы республики.

Интересные факты о кандидате в премьеры:

Кику окончил Академию экономических наук Молдовы, факультет менеджмента.

До назначения в министерство финансов он занимал должность председателя Совета стратегического развития медицинского университета имени Николае Тестемицану, был консультантом по управлению государственными финансами в различных проектах.

В период с апреля 2008 года по сентябрь 2009 года он занимал должность главного государственного советника премьер-министра Республики Молдова по экономическим вопросам и внешним связям.

Правительство Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент Молдовы предложил кандидатуру на пост премьера

В период правления коммунистов в 2006-2008 годах он занимал должность заместителя министра финансов Республики Молдова. Ранее был членом Совета директоров Банка развития Совета Европы.

В 2005 году занимал должность директора Главного управления структурных реформ Министерства экономики и торговли Республики Молдова.

В январе 2018 года Ион Кику был назначен на должность генерального секретаря министерства финансов постановлением правительства Республики Молдова.

А в декабре 2018 того же года утвержден министром финансов в правительстве демократа Павла Филипа и занимал этот пост вплоть до падения правящей Демпартии.

В июле этого года Кику указом президента назначен на пост советника главы республики.

Проходил профессиональные стажировки в Бельгии, Голландии, США, Польше, Словении, Австрии.

Иону Кику 47 лет. Женат, есть трое детей. Не состоит в политических партиях.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Смена правительства в Молдове (37)

По теме

Додон: сейчас не вижу возможности формирования парламентского большинства


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду / Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură
Кабмин Санду отправили в отставку - заседание парламента в фотоленте Sputnik
Тарифы на газ в 2020 году: к чему готовиться жителям Молдовы
Тарифы на газ в 2020 году: к чему готовиться жителям Молдовы
Консультации депутатов с президентом
Чем закончились консультации президента и фракций

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться