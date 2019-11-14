Ион Чебан – больше не вице-спикер: парламент утвердил отставку

Чебан после утверждения на должность столичного градоначальника сам подал заявление об отставке, оставляя мандат депутата.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Парламент Молдовы утвердил отставку депутата и вице-спикера Иона Чебана, который в результате второго тура местных выборов стал генеральным примаром Кишинева.

"Вчера на заседании бюро он подал заявление, что покидает наши ряды и будет в течение четырех лет заниматься делами столицы", - сказал депутат Василий Боля. © Sputnik / Miroslav Rotari Мэр Кишинева Ион Чебан встретился с послом России в Молдове

Это решение поддержали большинство присутствовавших в зале депутатов.

"О следующем заседании парламента вас проинформируют дополнительно", - сказала спикер Зинаида Гречаная, пояснив, что новому правительству предстоит повторно проанализировать уже включенные в повестку заседания парламента законодательные инициативы.

Итоги второго тура

По результатам подсчета всех протоколов победу со второго тура на выборах генерального примара муниципия Кишинев одержал кандидат от Партии социалистов Иван Чебан.

По данным ЦИК, после обработки всех 307 протоколов участковых избирательных комиссий, Ион Чебан набрал 52,39% (123 тысячи 807) голосов избирателей.

Его конкурент, кандидат от блока ACUM Андрей Нэстасе, заручился поддержкой 47,61% (112 тысяч 513) голосов.

Явка во втором туре выборов в Кишиневе составила 37,78% избирателей, внесенных в списки.

В понедельник, 11 ноября, суд столичного сектора Рышкановка утвердил результаты местных выборов в Кишиневе и мандат нового примара Иона Чебана. Затем он приостановил свое членство в Партии социалистов и подал заявление об отставке из парламента.

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