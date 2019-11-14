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Правосудие, иллюстративное фото.

К слову о юстиции: сколько денег проиграла Молдова своим гражданам в ЕСПЧ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

О несовершенстве системы молдавского правосудия говорят и на высшем политическом уровне республики, и в народе, а зримым доказательством тому служит число дел, которые республика проиграла в ЕСПЧ по искам своих граждан.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Сотни тысяч евро проигрывает ежегодно Молдова из-за несовершенства судебной системы, а граждане страны все чаще обращаются в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы добиться правды и доказать свою правоту. Об этом свидетельствует простая статистика, где шестизначные цифры служат аргументом - что-то в юстиции не так, как должно быть. 

Лишь в прошлом году республика проиграла в ЕСПЧ 26 дел, с исками по которым в высокую судебную инстанцию обратились граждане страны. Таким образом, сумма компенсаций, выплаченных жителям республики из казны, которую сами же граждане и пополняют, в общей сложности в 2018 году достигла более 222 тысяч евро.

О росте проблем с юстицией внутри страны говорят аналогичные показатели за год до этого. Так, в 2017 году республика проиграла в ЕСПЧ лишь 10 дел и была обязана судебной инстанцией выплатить 95 тысяч евро. 

Премьер Майя Санду на заседании парламента
© Sputnik / Rodion Proca
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В 2015 и 2016 годах Молдова проиграла в общем 39 дел против своих граждан, а власти республики за два года выплатили 358 тысяч евро.  

Всего за первые 20 лет независимости Молдовы правительство республики выплатило своим граждан в качестве ущерба более 14 миллионов евро.

Общая картина такова - наша страна входит в топ-10 государств региона, которые наиболее часто проигрывают дела в ЕСПЧ.

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Теги:
ЕСПЧ, дела, проигрыш, Молдова, юстиция


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