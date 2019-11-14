Пока не наступил грипп: как в Молдове борются с сезонной болезнью

Нашествие этой неприятной болезни пока запаздывает из-за теплой погоды, однако расслабляться не стоит, вредоносный для здоровья вирус может подстерегать там, где его не ждали.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. По данным Национального Агентства общественного здоровья, в Молдове пока не зафиксировано ни одного случая гриппа. В свою очередь, уровень заболеваемости ОРВИ на 8% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. На этой неделе в стране началась вакцинация от сезонного гриппа. В первую очередь прививают детей и беременных женщин.

Откуда завезли вакцину на этот раз

В этом году министерство здравоохранения труда и социальной защиты объявило конкурс на закупку 100 тысяч доз вакцин.

Половина из них уже поступила в страну и распределена по медицинским учреждениям.

Как рассказал заведующий отделением эпидемиологического надзора за сезонным гриппом и ОРВИ Штефан Георгицэ, поступившая в Молдову сыворотка произведена во Франции.

"Вакцина зарегистрирована и рекомендована Всемирной Организацией Здравоохранения. Это четырехкомпонентная вакцина, в которой содержится вирус гриппа A H1N1, H3N2, и две разновидности гриппа В", - пояснил Георгицэ.

Дополнительно к вакцинам французского производства, Минздрав планирует получить еще 100 тысяч доз от американских доноров. Как отметил Георгицэ, такой вид помощи Молдове оказывается уже четвертый год подряд. Ожидается, что в начале декабря американский препарат поступит в республику.

Вакцинироваться никогда не поздно, но…

Глава отделения Национального Агентства общественного здоровья отметил, что поставить прививку от гриппа не поздно никогда. С другой стороны, важно, чтобы у человека не было противопоказаний – например, температуры или воспаления слизистой оболочки носа.

"В таких случаях вакцинацию надо отложить до тех пор, пока человек не выздоровеет", - сказал Георгицэ. Также он отметил, что людям, у которых есть аллергия на куриные и перепелиные яйца категорически запрещено делать прививки.

Как бороться с гриппом тем, кто решил не вакцинироваться

Врачи предупреждают, что грипп передается не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки. Поэтому медики советуют всем без исключения как можно чаще мыть руки, после каждого посещения улицы и езды в транспорте.

Тем, кто почувствует тревожные симптомы лучше не заниматься самолечением и быстрее отправляться к врачу.

Также следует придерживаться общих рекомендаций – ежедневно делать влажную уборку, проветривать помещения, насытить рацион белками и правильными углеводами.

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