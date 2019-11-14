Незримый мост, проложенный теми, кто помнит

Память не имеет границ, временного измерения или иных критериев - воспоминания о героях, павших за освобождение от фашистских захватчиков, сегодня живы и нашей стране, и в России.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Страшно представить, сколько слез выплакала мать офицера, павшего не молдавской земле в далеком 1944-м и долгое время считавшегося пропавшим без вести. На него она получила лишь извещение с соответствующей формулировкой, а позже узнала, что посмертно ему присвоили самое высокое звание - Героя Советского Союза.

От сына осталась лишь Золотая звезда и память - ноющая, не на миг не покидающая старую мать. Но все равно до ее последнего вздоха не угасала надежда, что вот-вот из-за поворота, который виднелся из окна родного дома, все же выйдет ее Ваня, которого она провожала на фронт, а после победного 1945-го все равно надеялась, что он вернется, что, может быть сын - где-то в госпитале на излечении.

Но надеждам матери не суждено было сбыться. Сын не вернулся, да и не мог... Он навсегда остался лежать в молдавской земле. Спустя долгие десятилетия молдавским поисковикам удалось обнаружить его останки и с почестями перезахоронить на одном из мемориалов. Речь идет о старшем лейтенанте 595 стрелкового полка 188 стрелковой дивизии Иване Шабанове. Сегодня из тех, кто провожал его на фронт, в живых не осталось никого.

На деревенском кладбище в российской глубинке остались отец, мать и братья. Спустя 75 лет они встретились...

Земля с высоты 236,0 близ села Каракуй Хынчештского района была передана родным Ивана Шабанова в рамках акции "Воронеж. Кишинев. Победа". Несколько горстей легли на захоронения его родственников.

Можно сказать, что боец той страшной войны вернулся на родину хоть так, спустя 75 лет после своего последнего и решительного боя, в котором он стал Героем Советского Союза.

В Молдове есть особое место в Хынчештском районе - "высота Шабанова". В далеком августе 1944-го с этой возвышенности смотрел на встающую на дыбы молдавскую землю старший лейтенант 595-го стрелкового полка 188-й стрелковой дивизии, готовясь принять свой последний бой.

Именно там, на высоте 236,0 погиб доблестный советский офицер, а память о нем на долгие десятилетия оставалась лишь в сердцах его родственников, живших в Воронежской области России.

Идя в решительную схватку в августе 44-го, Шабанов, наверняка, помнил о них, о тех, кто остался дома, пытаясь приблизить Великую Победу, чтобы вернуться домой и начать мирную жизнь. Но ему, к сожалению, не суждено было рассчитывать на такое будущее.

Старший лейтенант Шабанов насмерть стоял на отметке 236.0, на рубеже, через который пыталась прорваться обреченная многотысячная фашистская орда, окруженная в ходе Ясско-Кишиневской операции. Храбрый офицер косил из пулемета наседавшего врага до последней возможности, истребив несколько сотен фашистов.

Немцы смогли одолеть храброго лейтенанта только после тяжелого ранения и истощения запаса патронов. Посмертно Иван Шабанов был представлен к званию Героя Советского Союза. В боях за Каракуй тогда пало более 250 красноармейцев, однако останки их командира долгое время найти не удавалось.

К истории подвига и гибели старшего лейтенанта Шабанова у молдавских поисковиков - особое отношение. Много лет назад они нашли на опушке леса братскую могилу. При одном из павших был обнаружен компас, а на нем заветная выцарапанная надпись - "Шабанов И.П.".

После длительной работы с документами Центрального архива Минобороны России, поисковикам удалось идентифицировать останки советского воина и узнать, какую героическую смерть он принял для того, чтобы территория республики стала свободной от фашистского зла.

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