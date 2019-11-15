В Приднестровье запретят электронные сигареты и кальяны

ТИРАСПОЛЬ, 15 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье запретят использование в общественных местах устройств, имитирующих курение табака (электронные сигареты и кальяны), а также их продажу несовершеннолетним. Такое предложение одного из приднестровских парламентариев было поддержано большинством депутатов во втором чтении поправок к закону об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

"Электронные сигареты и кальяны находятся в свободной продаже. Их могут использовать подростки. Оградительных мер в данной сфере не предусмотрено", – объяснил свою инициативу Григорий Дьяченко.

Как обозначается в пояснительной записке к законопроекту, необходимость регулирования оборота и потребления испарительных смесей, а также использования устройств, имитирующих курение табака? вызвана различными обстоятельствами.

"Курение кальянов являются пропагандой курения табака и могут способствовать тому, что некурящие несовершеннолетние пристрастятся к табакокурению. Используемые в вейпах испарительные смеси содержат вещества, которые при нагревании становятся токсичными", - отмечается в ней.

Под общественным местом подразумевается территория и помещения образовательных, медицинских организаций, учреждений культуры, спорта, на воздушных судах, в общественном транспорте, на детских площадках, на рабочих местах, а также в кафе и ресторанах.