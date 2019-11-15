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Электронные сигареты, архивное фото

В Приднестровье запретят электронные сигареты и кальяны

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Молдова

Такое решение было принято большинством голосов на пленарном заседании Законодательного собрания Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 15 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье запретят использование в общественных местах устройств, имитирующих курение табака (электронные сигареты и кальяны), а также их продажу несовершеннолетним. Такое предложение одного из приднестровских парламентариев было поддержано большинством депутатов во втором чтении поправок к закону об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

"Электронные сигареты и кальяны находятся в свободной продаже. Их могут использовать подростки. Оградительных мер в данной сфере не предусмотрено", – объяснил свою инициативу Григорий Дьяченко.

© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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Как обозначается в пояснительной записке к законопроекту, необходимость регулирования оборота и потребления испарительных смесей, а также использования устройств, имитирующих курение табака? вызвана различными обстоятельствами.

"Курение кальянов являются пропагандой курения табака и могут способствовать тому, что некурящие несовершеннолетние пристрастятся к табакокурению. Используемые в вейпах испарительные смеси содержат вещества, которые при нагревании становятся токсичными", - отмечается в ней.

Под общественным местом подразумевается территория и помещения образовательных, медицинских организаций, учреждений культуры, спорта, на воздушных судах, в общественном транспорте, на детских площадках, на рабочих местах, а также в кафе и ресторанах.

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Теги:
запрет, общественный транспорт, общественные места, электронные сигареты, Приднестровье


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