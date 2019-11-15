Граждан Молдовы ждут крупные штрафы: владельцы квартир - под прицелом

В Государственной налоговой службе сообщили, какие наказания ждут тех владельцев недвижимости, которые постараются обойти закон и сдать в аренду квартиру лишь по словесной договоренности со съемщиками.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. За январь-октябрь 2019 года было зарегистрировано порядка 11 тысяч контрактов о сдаче в аренду недвижимого имущества, сообщили в Государственной налоговой службе.

Граждане страны, которые сдают в аренду недвижимое имущество, обязаны проинформировать об этом налоговиков в течение 3 дней с момента заключения контракта с клиентом, а также ежемесячно перечислять государству 7% от получаемого дохода.

За 10 месяцев этого года в бюджет было перечислено 18,4 миллиона леев по контрактам о сдаче жилья в аренду. Эта сумма на 42,5% (или на 5,5 миллиона леев) больше, чем за аналогичный период 2018 года.

С другой стороны, в Налоговой службе сообщили, что в республике на данный момент есть около 4 тысяч 600 граждан, которые не сообщили профильному ведомству о том, что получают доходы со дачи недвижимости в аренду, и не заключили контракты, юридически оформив сделку.

По 600 случаям в октябре в отношении этих граждан налоговики провели проверки.

В результате, сотрудники Налоговой службы смогли привлечь в бюджет дополнительные средства: по подоходным налогам - 653 тысячи леев, с пени за несвоевременное обращение в ведомство по контрактам с клиентами - 33 тысячи леев, в виде штрафов за сдачу жилья в аренду без документов - более 97 тысяч леев.

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