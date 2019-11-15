Жители домов в четырех секторах Кишинева останутся без электричества

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в большинстве секторов столицы, полный список улиц смотрите на нашем сайте.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. В связи с техническими работами в Кишиневе будут проведены плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах города.

Ботаника:

- ул. Гривицей 12A, Мэрцишор 11, 15, Миорица 40, 50, 56, Вынэторилор 32, 33-51 - в период с 09:20 - 18:00.

Сектор Центр:

- ул. А. Щусева 74, 78 - в период с 09:30 - 17:00.

Рышкановка:

- ул. В. Сахаров 6, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 16, А. Дога 41/2, 43/1, 43/2, 43/3, Крынгулуй 1, 2, 3, 5, 7, Д. Рышкану 6, 20/1, 20/3, 20/4, 22, Мачилор 18, 18/1, 35, 37 - в период с 11:00 - 17:00.

- ул. В. Бадиу 29, 31, 46, 48, 50, К. Брынковяну 34, 36, 43, 45, Криулень1-63, 2-58, переулок Криулень 20, 33, Дойна 59, Л. Дамиан 1-57, 2-58 - в период с 09:15 - 17:00.

- переулок 2 Аеродромулуй 4, Н. Руссо 1/1, Пьетрэрией 49/4, 56, 58/1, 58/2, Спартака 11-19, 29, 14-16, 24-26, Г. Гимпу 21, 23 - в период с 09:05 - 16:00.

Буюканы:

- ул. И. Крянгэ 47/2 - в период с 10:00 - 11:00.

- ул. Г. Александреску 17 - в период с 11:00 - 12:00.

- ул. Г. Александреску 15 - в период с 12:00 - 13:00.

- ул. Г. Александреску 13, 13A, 15 - в период с 13:00 - 14:00.

- ул. Алба Юлия 85/5, Л. Деляну 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5, 7/6, 7/7, 8/1, 9, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 16 - в период с 09:10 - 17:10.

Плановые отключения электроэнергии пройдут и в других населенных пунктах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться здесь.

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