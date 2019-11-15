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Первое заседание правительства Кику было отменено

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

О причинах отмены первого заседания кабинета министров не сообщается, о времени, на которое перенесена рабочая встреча министров, сообщат дополнительно.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. О том, что заседание правительства, запланированное на сегодняшнее утро, не состоится, объявили в управлении по связи и протоколу правительства Республики Молдова.

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Представители исполнительного органа не уточнили, по какой причине было отменено заседание кабинета министров, в котором должен был принять участие президент Игорь Додон.

В четверг, 14 ноября, парламент утвердил Иона Кику в должности премьер-министра, за него проголосовали 62 депутата от социалистов (ПСРМ) и демократов (ДПМ).

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В тот же день министры приняли присягу. Глава государства призвал членов кабинета Кику немедленно приступить к работе и доказать свою эффективность.

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Теги:
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