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Виктор Киронда в студии Sputnik Moldova

Виктор Киронда принял предложение стать вице-примаром Кишинева

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik Молдова

В примэрии он будет отвечать за урбанизм и городскую мобильность. Новый вице-примар пообещал, что модернизирует общественный транспорт столицы.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Муниципальный советник Виктор Киронда принял предложение стать вице-примаром Кишинева. Об этом Киронда сообщил на своей странице в Facebook. 

"Хочу заявить, что я приняло предложение занять функцию вице-примара муниципия Кишинев, ответственного за урбанизм и городскую мобильность", - написал он.

Киронда сообщил, что на посту вице-примара будет модернизировать общественный транспорт, пешеходные зоны и велосипедную инфраструктуру, правильно организует общественные места.

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Освободившееся место муниципального советника займет Сергей Тофилат.

Виктор Киронда, гражданский активист, был конкурентом Иона Чебана на выборах генерального примара Кишинева 20 октября — он баллотировался от общественно-политического движения "Новая сила". В муниципальный совет он вошел в июле 2019 года по спискам блока "Европейская народная платформа Молдовы – Юрие Лянкэ".

Новому вице-примару 30 лет, он родился в Кишинёве.

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Теги:
примэрия Кишинева


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