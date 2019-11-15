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Примэрия Кишинева

Началось первое заседание нового муниципального совета Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

В пятницу, 15 ноября, в столичной примэрии начал работу новый состав муниципального совета Кишинева.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. В столичной примэрии начал работу новый состав муниципального совета Кишинева. Учредительное заседание по итогам местных выборов 20 октября открылось в пятницу, 15 ноября, в 11:00.

Дата проведения заседания была определена решением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от 12 ноября.

Новый совет состоит из 51 советника. Самая большая фракция в совете у Партии социалистов, 22 советника. На втором месте по численности — блок ACUM (19 советников), трое от Либеральной партии (ЛП), по два члена совета от Демократической партии (ДПМ) и партии "Шор".

По одному советнику - у общественно-политического движения "Новая сила", Партии национального единства и Партии коммунистов.

Кишиневский суд сектора Рышкань утвердил 11 ноября полномочия генерального примара Иона Чебана, победившего во втором туре местных выборов 3 ноября.

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Теги:
муниципальный совет Кишинева


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