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Виорел Морарь

Виорел Морарь просит парламент увеличить штат прокуратуры до 1500 человек

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Глава прокуратуры по борьбе с коррупцией заявил, что объем работы за последние годы многократно возрос, и нынешние сотрудники завалены работой.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь обратился в парламент с просьбой увеличить число сотрудников прокуратуры на 80 человек, в том числе дополнительно нанять на работу 50 прокуроров.

По словам Виорела Мораря, объем работы за годы, прошедшие после утверждения численного состава прокуратуры, многократно возрос, однако прокуроров не стало больше.

Для решения проблемы глава прокуратуры в письме, адресованном председателю парламента Зинаиде Гречаной, предлагает увеличить число прокуроров по борьбе с коррупцией с 700 до 750, а число вспомогательного персонала - с 720 до 750 человек.

Виорел Морарь попросил включить его предложения в проект закона о государственном бюджете на 2020 год.

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Теги:
Виорел Морарь


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