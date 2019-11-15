Активисты провели в Кишиневе марш за безопасность дорожного движения

Маршрут автопробега Кишинев-Пересечина был выбран потому, что он представляет собой один из самых опасных участков автодорог в стране.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. В пятницу, 15 ноября, в Кишиневе на площади перед Домом правительства состоялась акция "Марш за безопасность дорожного движения".

Организаторами мероприятия выступили Национальный инспекторат по патрулированию и Автомобильный клуб Молдовы в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

После выступления представителей полиции, Национального совета по безопасности дорожного движения, активистов и жертв дорожно-транспортных происшествий, колонна полицейских машин и аварийных служб (пожарные, спасатели, скорая помощь), а также автомобилей участников общественных организаций проведут автопробег в село Пересечина Оргеевского района.

Маршрут автопробега Кишинев-Пересечина был выбран потому, что он представляет собой один из самых опасных участков автодорог в стране, с частыми авариями с участием как транспортных средств, так и пешеходов.

Мероприятие организовано по случаю Всемирного дня памяти жертв дорожного движения, который отмечается в третье воскресенье ноября каждого года. В этом году темой Всемирного дня памяти жертв ДТП стал лозунг "Жизнь нельзя изменить, как машину".

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