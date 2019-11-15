На трассе Кишинев-Сорока два автомобиля остались без номеров

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Специалисты Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA) провели массовый контроль соблюдения правил перевозки грузов и пассажиров на трассе Кишинев-Сорока.

Проверке подверглись несколько десятков микроавтобусов и автомобилей, которые предоставляют услуги грузопассажирских перевозок.

В результате выявлен ряд серьезных нарушений. Двое владельцев автомобилей были оштрафованы на сумму в 10 тысяч леев каждый. Кроме того, они лишились номерных знаков и сертификатов о регистрации сроком на шесть месяцев.

Также был оштрафован зарубежный автоперевозчик на сумму 4 тысячи леев.

По сообщению ANTA, с начала 2019 года в одном только муниципии Сорока были заполнены около 200 протоколов о различных нарушениях правил грузопассажирских перевозок.

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