Слезы память не сотрут - ушла из жизни одна из тех, кто принес мир Молдове

В строй "Бессмертного полка" встала еще одна женщина-ветеран Великой Отечественной войны, принимавшая участие в обороне Кавказа, освобождении Украины и Молдовы.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Как много их глядит на нас сегодня с выцветших фотографий довоенной и военной поры. Сколько света и надежды в этом взоре, сколько боли и оптимизма, сколько надежды на лучшее будущее и свободу своей страны, на счастье, на мир и улыбки детей.

Это - поколение победителей, тех мальчишек и девчонок, которые, несмотря на свою молодость, со всей решимостью сломали хребет фашистской гидре, но не озлобились, сохранил свет в глазах, показывали другим людям, как нести добро, как с любовью и уважением относиться к ближним, как из руин и пепла возродить родную страну, сделав со временем ее сверхдержавой. Все это они - ветераны Великой Отечественной войны.

Годы неумолимы - бессмертный полк ветеранов той войны пополнился еще одним бойцом... Не стало участницы обороны Кавказа, освобождения Украины и Молдовы, гвардии старшего сержанта 40-го отдельного полка связи Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта, кавалера медалей "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа" и "За Победу над Германией" Александры Ивановны Головей.

Шура Баранова (девичья фамилия) получила диплом об окончании педагогического училища 21 июня 1941-го года. А на следующий день началась война... Вместо того, чтобы учить детей Александра, как и тысячи других девушек, отправилась на фронт. Четыре долгих года пути к Великой Победе - как четыре столетия, как отдельная жизнь, преисполненная героизма, человечности и надежды, без которых этот исторический триумф советского народа был бы невозможен.

На военных дорогах Александра познакомилась со своим будущим мужем, офицером войск связи гвардии капитаном Михаилом Головеем.

Вместе они встретили Победу, вместе прожили долгую жизнь, вырастили троих детей, дождались внуков и правнуков.

До последнего дня жизни Александра Ивановна принимала участие в мероприятиях, посвященных сохранению памяти о Великой Отечественной войне, отдавая долг своим подругам, не вернувшимся с фронта, и навсегда оставшимся молодыми... Достойный пример ныне живущим поколениям...

В следующем году вся Молдова отметит одну из самых важных дат - 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Наверняка каждый из "ушедших в небо" ветеранов, хотел бы поприсутствовать на этом торжестве, увидеть детей, учеников начальных классов, несущих букеты к Вечному огню, вновь услышать от них простое и трогательное слово "спасибо!", "спасибо за Победу!", "спасибо за мир!".

Но время неумолимо, а жизнь продолжается. Ветераны уходят, но это не значит, что они не разделят этот великий праздник - 75-летие Победы.

Они незримо, но присутствуют - в каждом дуновении ветра, в каждом языке пламени Вечного огня, в каждой искорке праздничного салюта.

Важно помнить об этом, и тогда они постоянно будут рядом, сопровождая своих родных и близких на протяжении всего их земного пути.

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