В примэрии Кишинева все встало на свои места - кто и за что теперь отвечает

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. После долгих прений и дебатов, после невозможности прийти к компромиссу в ходе дискуссии, длившейся более семи часов, муниципальным советникам в Кишиневе все же удалось договориться и сформировать 5 комиссий в мунсовете.

Таким образом, в юридическую комиссию мэрии столицы от Партии социалистов вошли советники: Александра Толочико, Николае Паскару, Григоре Беженару, Виктор Пояков. От партии "Достоинство и правда" (Platforma DA) - Андрей Нэстасе, Руслан Вербицкий. От Либеральной Партии – Дорин Киртоакэ, от Демократической Партии – Владимир Чеботарь , от Партии "ШОР" – Денис Уланов.

В комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству попали 9 мунсоветников, из которых от ПСРМ - Александр Комаров, Виталий Мукан, Сергей Басюк-Брынзей, Юрий Витнянский, от партии "Достоинство и правда" (Platforma DA) - Юрие Теса, Сергей Ротарь, от партии "Действие и солидарность" (PAS) - Инна Кошеру, Думитру Иванов и Виктор Киронда.

Бюджетная комиссия в муниципальном совете также была сформирована из 9 членов: от ПСРМ - Геннадий Ботнару, Марина Радван, Сергей Афанасенко, Людмила Полодюк, от партии "Достоинство и правда" (Platforma DA) - Алена Дорош и Кристина Житарь, от партии "Действие и солидарность (PAS) - Василе Грэдинару и Роман Кожухарь, от Либеральной Партии – Вероника Херца.

Социальная комиссия муниципалитета была укомплектована 11 членами: от ПСРМ - Динарий Кожокару, Елена Хренова, Евгения Чебан, Юрие Хармелин, Сильвия Григорьева, от партии "Достоинство и правда" (Platforma DA) - Зинаида Дука и Инна Гайдэу, от партии "Действие и солидарность (PAS) - Ион Бындиу, Анжела Мунтяну-Пожога, от Партии коммунистов РМ - Николай Русол.

Комиссия по строительству, архитектуре и земельным отношениям была составлена из 11 мунсоветников: от ПСРМ – Василий Киртока, Светлана Попа, Александр Одинцов, Валерий Лупашку, Александр Бондаренко, от партии "Достоинство и правда" (Platforma DA) - Алена Мандатий, от партии "Действие и солидарность (PAS) - Ион Маковей, от Демократической Партии – Вячеслав Неделя, от Либеральной Партии – Ион Чебану, от Партии "Шор" – Валерий Клименко.

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