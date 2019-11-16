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В ботаническом саду Кишинева восстановили одну из старейших коллекций – лианарий

Кишиневцев призвали помочь экологии родного города - кто возьмется за грабли

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Sputnik Молдова

В субботу, 16 ноября, жители молдавской столицы смогут принять участие в общественной акции по уборке и облагораживанию территории одного из уникальных парковых комплексов столицы.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Ботанический сад многие десятилетия радует жителей и гостей города многообразием растений, уникальными ландшафтными аллеями и пейзажами. Это место стало излюбленным для отдыха среди кишиневцев, многие молодожены приезжают именно сюда, чтобы запечатлеть на фото и видео самые счастливые моменты своей жизни во всем многообразии природных красок.

Однако, помимо отдыха, жители столицы могут и потрудиться ради того, чтобы любимый парк стал более красивым и благоустроенным. С 09:00 до 16:00 часов 16 ноября ряд общественных экологических организаций города устраивают в Ботаническом саду субботник, в котором призывают принять участие всех желающих.

Организаторы обещают, что весь необходимый инструментарий и перчатки добровольцы получат без проблем. В программе работ по обустройству территории также будут кофе-брейки, где люди смогут отдохнуть и перекусить. 

Река Бык
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Жители Кишинева вышли на субботник по уборке берегов реки Бык

Всех пришедших на субботник привлекут к агротехническим работам, в частности в коллекциях Елей (Picea Abies), Ливанского Кедра (Cedrus Libani), Гинкго Билоба (Ginkgo Biloba) и Туи (Thuja). На каждом участке будет опытный специалист, который сориентирует и подскажет, что и как делать.

Ботанический сад Академии Наук Республики Молдова был основан в октябре 1950 года в Кишинёвском районе Буюканы на базе Академии Наук СССР. Сад располагался в районе ручья Дурлешты и занимал площадь 76 гектаров. Его директором с 1950 по 1964 год была Т. С. Гейдеман. После 1964 года директором стал А. А. Чеботарь. В 1973 году началось создание нового ботанического сада в районе Ботаника.

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Через два года ботанический сад получил статус Научно-исследовательского института Академии наук Молдовы. На данный момент площадь ботанического сада составляет около 104 гектаров. Основу коллекции составляют около 10 тысяч видов, форм и сортов растений.

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Теги:
Ботанический сад, экология, горожане, столица, Кишинев


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