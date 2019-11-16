Узники "замка Иф" - в каких условиях должны содержать молдавских заключенных

Условия в некоторых молдавских пенитенциарных учреждениях далеки от общепринятых, многие помещенные под замок пребывают в сырых камерах, питание далеко от здорового рациона, психика человека в таких условиях подвергается деформации.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. В известной кинокомедии российского режиссера Аллы Суриковой "Хочу в тюрьму" ее герой Семен Лямкин стремился попасть за решетку в Нидерландах, увидев по телевидению, в каких условиях содержатся заключенные в цивилизованных пенитенциарах Европы, какой рацион им ежедневно предлагают, какие условия исправительного труда и отдыха устраивают.

Во многих молдавских местах заключения об этом "сидельцам" приходится лишь мечтать. Однако, надо признать, в стране предпринимаются усилия для того, чтобы улучшить ситуацию.

В частности, было сдано в эксплуатацию пятое отремонтированное помещение следственного изолятора. На этот раз капитальный ремонт провели в СИЗО при Инспекторате полиции Чимишлии.

Внутри здание пенитенциара было оборудовано в соответствии с международными стандартами, чтобы в полной мере соблюсти все права человека, находящегося под арестом. Стоимость работ по ремонту и реконструкции здания составила 4,5 миллиона леев, средства поступили от Еврокомиссии.

Между тем, в некоторых молдавских тюрьмах условия заключения близки в XIX столетию, учитывая сырость камер, в которых находятся заключенные. Особняком среди всех стоит пенитенциарное учреждение №13, в котором сидел сам Григорий Котовский. Дальше - комментарии излишни.

Корреспондент Sputnik Молдова изучил основные требования Организации Объединенных Наций о том, в каких условиях должны содержаться заключенные.

Там, где заключенные ночуют в камерах или комнатах, каждый из них должен располагать отдельной камерой или комнатой. Если по особым причинам, таким, как временная перегрузка тюрьмы, центральному тюремному управлению приходится отказаться от применения этого правила, помещать двух заключенных в одну и ту же камеру или комнату представляется нежелательным.

Там, где имеются общие камеры, размещаемых в них заключенных следует подвергать тщательному отбору, чтобы удостовериться, что они способны жить вместе в таких условиях. По ночам следует осуществлять постоянный надзор, совместимый с характером заведения.

Все помещения, которыми пользуются заключенные, особенно все спальные помещения, должны отвечать всем санитарным требованиям, причем должное внимание следует обращать на климатические условия, особенно на кубатуру этих помещений, на минимальную их площадь, на освещение, отопление и вентиляцию.

В помещениях, где живут и работают заключенные:

окна должны иметь достаточные размеры для того, чтобы заключенные могли читать и работать при дневном свете, и должны быть сконструированы так, чтобы обеспечивать доступ свежего воздуха, независимо от того, существует ли или нет искусственная система вентиляции;

искусственное освещение должно быть достаточным для того, чтобы заключенные могли читать или работать без опасности для зрения;

санитарные установки должны быть достаточными для того, чтобы каждый заключенный мог удовлетворять свои естественные потребности, когда ему это нужно, в условиях чистоты и пристойности;

банные установки и количество душей должны быть достаточными для того, чтобы каждый заключенный мог и был обязан купаться или принимать душ при подходящей для каждого климата температуре и так часто, как этого требуют условия общей гигиены, с учетом времени года и географического района, то есть во всяком случае хотя бы раз в неделю в умеренном климате;

все части заведения, которыми заключенные пользуются регулярно, должны всегда содержаться в должном порядке и самой строгой чистоте.

Заключенным, не имеющим права носить гражданскую одежду, следует выдавать комплект обмундирования, соответствующего данному климату и позволяющего поддерживать их здоровье в удовлетворительном состоянии. Эта одежда не должна иметь ни оскорбительного, ни унижающего характера.

Одежда должна содержаться в чистоте и исправности. Стирку и выдачу свежего белья следует обеспечивать в соответствии с требованиями гигиены. В исключительных случаях, когда заключенный покидает заведение с разрешения властей, ему следует разрешать переодеваться в собственное платье или надевать другую не бросающуюся в глаза одежду.

Если заключенным разрешается носить гражданское платье, то в момент их заключения следует принимать меры к тому, чтобы оно было чистым и подходящим для носки. Каждому заключенному следует обеспечивать отдельную койку в соответствии с национальными или местными нормами, снабженную отдельными спальными принадлежностями, которые должны быть чистыми в момент их выдачи, поддерживаться в исправности и меняться достаточно часто, чтобы обеспечивать их чистоту.

Здоровое питание и режим

Тюремное управление должно в обычные часы обеспечивать каждому заключенному пищу, достаточно питательную для поддержания его здоровья и сил, имеющую достаточно хорошее качество, хорошо приготовленную и поданную. Каждый заключенный должен располагать питьевой водой, когда он испытывает в ней потребность.

Все заключенные, не занятые работой на свежем воздухе, имеют ежедневно право по крайней мере на час подходящих физических упражнений на дворе, если это позволяет погода.

Малолетним и другим заключенным подходящего возраста, находящимся в соответствующем физическом состоянии, следует обеспечивать физическую тренировку и возможность игр во время периода упражнений. Для этого нужно располагать необходимыми площадками, установками и оборудованием.

Все заведения должны иметь в своем распоряжении по крайней мере одного квалифицированного медицинского работника, имеющего познания в области психиатрии. Медицинское обслуживание следует организовывать в тесной связи с местными или государственными органами здравоохранения. Оно должно охватывать психиатрические диагностические службы и там, где это необходимо, лечение психически ненормальных заключенных.

К сожалению, многие заключенные в молдавских тюрьмах могут только мечтать о таких, общепринятых в цивилизованном мире, условиях содержания. Когда ситуация изменится в корне? Ее развитие видится довольно туманным.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK