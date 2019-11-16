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Пенсионер

Полезное нововведение: что надо знать будущим пенсионерам

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
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Sputnik Молдова

Несколько лет назад в Молдове вступила в силу пенсионная реформа, которая предполагает единый возраст выхода на заслуженный отдых - 63 года.

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Жители Молдовы теперь смогут рассчитать дату выхода на пенсию при помощи онлайн-сервиса. Новая электронная услуга "Калькулятор пенсионного возраста" запущена Национальной кассой социального страхования (НКСС).

Воспользоваться новой возможностью достаточно легко. Для этого достаточно зайти на официальный сайт кассы соцстрахования в соответствующий раздел.

"Услуга разработана для того, чтобы помочь будущим пенсионерам определить свой возраст выхода на пенсию, а также дату выхода на пенсию, особенно у женщин, для которых возраст выхода на пенсию ежегодно увеличивается на шесть месяцев", - отметили в НКСС.

С 1 июля 2019 года мужчины в Молдове выходят на пенсию в 63 года, а женщины – в 58 с половиной лет.

Старик
CC0 / Pixabay / Ellen26
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Принятые предыдущим правящим большинством поправки предусматривают, что каждый год пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев, пока не достигнет единого пенсионного возраста в 63 года.

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До 1 июля 2017 года молдавские мужчины уходили на заслуженный отдых в 62 года, а женщины – в 57.

А после того, как Молдова вышла из состава СССР, в стране действовали советские нормы: возраст выхода на пенсию для женщин составлял 55 лет, а для мужчин – 60 лет.

В каком возрасте выходят на пенсию в странах СНГ
© Sputnik /
В каком возрасте выходят на пенсию в странах СНГ

Повысить пенсионный возраст предыдущей власти Молдовы порекомендовали в Международном валютном фонде. Цель реформы 2017 года заключалась в том, чтобы сократить число пенсионеров. Специалисты утверждают, что оптимальной является ситуация, когда на одного пенсионера приходится четверо налогоплательщиков. Согласно статистике, в Молдове на одного налогоплательщика приходится два пенсионера. Средняя продолжительность жизни в стране растет с 2000 года.

CC0 / Pixabay / beejees
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В то же время молдавские социалисты намерены разработать проект закона, предусматривающий возвращение к пенсионному возрасту, который был до пенсионной реформы, вступившей в силу два года назад. По их мнению, большинство молдаван не могут работать до 63 лет… Причина элементарная - из-за состояния здоровья.

Это косвенно подтверждают и статистические данные конца 2017 года. Тогда Национальное бюро статистики объявило, что лишь 35% граждан предпенсионного возраста решили работать после того, как выйдут на законный отдых. При этом подавляющее большинство из них отметили, что на этот шаг их толкают исключительно финансовые мотивы.

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