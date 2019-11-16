Бешеная Молдова: сразу несколько случаев заражения опасным вирусом за неделю

Только за первые полгода возбудитель инфекции обнаружен у 23 животных в 13 населенных пунктах республики.

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Всего за неделю на территории Молдовы выявлено восемь случаев заболевания бешенством. Об этом сообщает Национальное агентство продовольственной безопасности.

"Лабораторным путем за 8-14 ноября подтверждены восемь случаев бешенства. Речь идет о шести коровах в Оргеевском, Резинском, Сынджерейском (2 очага), Ниспоренском районах и в населенном пункте Каменка, а также у одного пса в Глодянском районе и у лисы в Унгенском районе", - отметили в агентстве.

Согласно статистике, в 2018 году в 10 административно-территориальных единицах Молдовы бешенство зарегистрировано у 53 животных. А за первые шесть месяцев 2019-го этот вирус обнаружили у 23 животных в 13 населенных пунктах республики.

За всю историю независимой Молдовы в республике зафиксировано всего несколько летальных исходов от осложнений, вызванных вирусом бешенства. По этой причине в 2002 в Дрокии скончался подросток, в 2016-м умер мужчина в Каушанском районе, а в 2019-м зарегистрирована смерть одиннадцатилетнего мальчика из села Новые Гояны.

Как отмечают врачи, среди мер по первичной профилактике заболевания бешенством важную роль играет самостоятельная помощь при укусах животных. В такой ситуации нужно тщательно промыть рану в течение нескольких минут, используя мыло. Также рану следует обработать этиловым спиртом (70%) или йодом (5%). Это позволит нейтрализовать в том числе вирус бешенства.

Что такое бешенство?

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что бешенство ― предотвратимая с помощью вакцин вирусная болезнь, которая встречается в более чем в 150 странах и территориях.

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В подавляющем большинстве случаев смерти людей от бешенства источником инфекции выступают собаки, на которых приходится до 99% всех случаев передачи вируса людям. От этой инфекции ежегодно умирают десятки тысяч человек, преимущественно в Азии и Африке. 40% людей, подвергшихся укусам животных с подозрением на бешенство, составляют дети в возрасте до 15 лет.

Ликвидации бешенства можно достичь путем вакцинации собак и профилактики укусов.

Симптомы

Инкубационный период бешенства обычно длится 2-3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от таких факторов, как место проникновения вируса бешенства и вирусная нагрузка. Первоначальные симптомы бешенства - повышение температуры и боль, а также необычные или необъяснимые ощущения покалывания, пощипывания или жжения (парестезия) в месте раны. По мере распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга.

Существуют две формы этой болезни

У людей с буйным бешенством появляются признаки гиперактивности, возбужденное поведение, гидрофобия (водобоязнь) и иногда аэрофобия (боязнь сквозняков или свежего воздуха). Смерть наступает через несколько дней в результате кардиореспираторной остановки.

На паралитическое бешенство приходится около 20% всех случаев заболевания у людей. Эта форма протекает менее драматично и обычно дольше, чем буйная. Мышцы постепенно парализуются, начиная с места укуса или царапины. Медленно развивается кома и в конечном итоге наступает смерть. При паралитической форме бешенства часто ставится неверный диагноз, что способствует занижению данных о болезни.

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