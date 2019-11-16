В полиции прокомментировали информацию о похищении детей в Молдове

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в нескольких населенных пунктах республики по злой воле злоумышленников исчезли несовершеннолетние. Однако в инспекторате полиции подчеркнули, что нет ни одного заявления от какого-либо из родителей об этом.

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. В Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы опровергли информацию о похищениях детей в некоторых районах страны.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в нескольких населенных пунктах республики по злой воле злоумышленников исчезли несовершеннолетние. При чем, по утверждению авторов этих сообщений, делали это якобы трое неизвестных крупных мужчин.

"Полиция Республики Молдова опровергает недавно появившуюся в публичном пространстве информацию о ряде случаев похищения детей на территории страны (Кагул, Тараклия). Не существует ни одного подобного случая, подобные сообщения - ложь", - отметили в инспекторате.

Там также сообщили, что полиция квалифицирует информацию как ложную и непроверенную, которая вводит в заблуждение общественное мнение.

"Более того, эти сообщения не только не соответствуют действительности, но и нет ни одного заявления от какого-либо из родителей об этом", - подчеркнули в инспекторате.

В полиции призывают к более внимательной проверки информации, которая попадает в общественное пространство, и не распространять ее дальше, чтобы не создавать неоправданную панику.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK