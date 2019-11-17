Назад в шальные 90-е: кишиневцы боятся по вечерам выходить на улицы

Еще один эпизод, связанный с отсутствием безопасности кишиневцев и их имущества, произошел в одном из многоквартирных домов столицы, жители высотки утверждают, что кто-то систематически поджигает детские коляски, оставленные в подъезде, а полиция бездействует.

КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Каждые сутки можно убедиться, что жизнь в молдавской столице - далеко небезопасна. Многих граждан охватил страх выходить вечером на улицу, патрули карабинеров в спальных районах, уличное освещение в которых оставляет желать лучшего, редко встретишь, а переулки отданы на откуп тем, кто либо хочет поживиться за чужой счет, устроив очередное ограбление, либо просто покуражиться, проявляя полное отсутствие интеллекта.

Хочешь, не хочешь, а в таких условиях действительно лишний раз подумаешь: а стоит ли выходить даже в магазин после 21:00 за буханкой хлеба или другими продуктами.

Сожженное имущество

Очередной криминальный эпизод происходит с незавидной регулярностью в одной из многоэтажек столицы. Там уже не одну ночь подряд неизвестные жгут детские коляски, оставленные на лестничных площадках в подъезде, подпаливают двери, ведущие к мусоропроводу, бьют стекла и делают все, чтобы жизнь многих жильцов была просто невыносимой.

Как написала в соцсетях одна из пострадавших женщин, которая утром вместо детской коляски обнаружила груду обожженного металла, неизвестные наводят настоящий ужас на жильцов дома.

Второй огненный инцидент случился вечером следующего дня, когда на коляску, оставленную на лестничной площадке на другом этаже в этом же подъезде, также подожгли неизвестные. Через день была сожжена деревянная дверь в подъезде, ведущая в техническое помещение, где сушатся вещи жильцов. Там поджигатели не пощадили огромный ковер, вывешенный после стирки, и верхнюю одежду жильцов дома. Они обнаружили лишь пепел вместо личных вещей.

Как утверждают жильцы многоэтажки, они вызывали полицию и требовали даже установить временный патруль в подъезде, но от их просьбы отмахнулись, заявив, чтобы звонили, когда найдут конкретных подозреваемых.

Главное, чтобы не подстрелили

Двое мужчин были задержаны сотрудниками Инспектората полиции Ботаники за совершение разбойного нападения. Криминальный сюжет, по которому они обвиняются, достоин остросюжетных боевиков.

Пострадавший сообщил следователям, что познакомился с агрессорами на одной из заправок на улице Албишоара, после чего подвез их домой на улицу Траян на Ботанике. В автомобиле возникла ссора, которая закончилась избиением владельца машины. Он оказывал сопротивление, а нападавшие решили усмирить его, выстрелив в ногу из боевого пистолета.

Поскольку наличных денег у пострадавшего при себе не было, агрессоры отобрали у него смартфон модели "Huawey Y7" стоимостью в 7 тысяч леев.

Избивают за велосипеды

Наиболее резонансным стал случай с групповым избиением двоих молодых людей, на которых напала целая толпа разъяренных агрессоров лишь для того, чтобы отобрать велосипеды, на которых тинейджеры катались в сквере у Кафедрального собора - в самом центре молдавской столицы.

На место происшествия прибыла опергруппа, которая и обнаружила юношей 19 и 20 лет с различными травмами. Их доставили в больницу. Потерпевшие заявили, что, находясь в сквере Кафедрального собора, без какой-либо причины они подверглись физическому нападению со стороны шести неизвестных.

Агрессоров сначала задержали, а потом...отпустили, после чего и разгорелся скандал в обществе, многие высказали недовольство тем, что люди, нанесшие тяжкие телесные повреждения, разгуливают на свободе.

Под давлением общественного резонанса нападавших привлекли к ответственности. Теперь, если их вина будет доказана, то подозреваемым грозит штраф от 37,5 до 67,5 тысячи леев или тюремный срок до пяти лет.

В рамках внутреннего расследования с занимаемых должностей отстранены на время следствия заместитель начальника инспектората полиции столичного сектора Буюканы, а также руководитель управления уголовного преследования этой структуры, которые изначально отпустили агрессоров на свободу.

Сегодня многие жители столицы в частных беседах между собой сетуют, что в Кишинев, как будто, вернулись шальные 90-е годы прошлого столетия, когда сорванная на улице золотая цепочка, массовые разборки в подворотнях и ограбления были обычным делом. Удастся ли новому руководству МВД сделать так, чтобы кишиневцы гуляли по родному городу, не опасаясь за себя и своих близких, покажет время. Пока же ситуация оставляет желать лучшего.

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