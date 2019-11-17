Треть миллиона долларов в долг: аттракциону выманивания денег пришел конец

ТИРАСПОЛЬ, 17 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Управлении Следственного комитета города Тирасполь завершено уголовное дело в отношении 49-летнего Олега Бучацкого. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, а также в присвоении и растрате имущества в особо крупном размере.
По данным следствия, Бучацкий брал взаймы у своих знакомых, коллег и друзей крупные суммы денег в иностранной валюте под предлогом развития бизнеса и дорогостоящего лечения родственника. При этом он в действительности являлся директором предприятия по фильтрации, розливу и реализации питьевой воды.
"Именно это обстоятельство и обещания Бучацкого об успешном развитии его бизнеса и получении прибыли убеждали людей одалживать ему крупные суммы, которые варьировались от 5 до 50 тысяч долларов США", - подчеркнули в следственном комитете.
У граждан за период с 2013 по октябрь 2017 года Бучацкий мошенническим путем выманил около 3,5 миллиона приднестровских рублей (почти $217 тысяч).
В ходе следствия обвиняемый взят под стражу, на его имущество наложен арест, а материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.
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