Треть миллиона долларов в долг: аттракциону выманивания денег пришел конец

Мошенник взят под стражу, материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.

ТИРАСПОЛЬ, 17 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Управлении Следственного комитета города Тирасполь завершено уголовное дело в отношении 49-летнего Олега Бучацкого. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, а также в присвоении и растрате имущества в особо крупном размере.

По данным следствия, Бучацкий брал взаймы у своих знакомых, коллег и друзей крупные суммы денег в иностранной валюте под предлогом развития бизнеса и дорогостоящего лечения родственника. При этом он в действительности являлся директором предприятия по фильтрации, розливу и реализации питьевой воды.

"Именно это обстоятельство и обещания Бучацкого об успешном развитии его бизнеса и получении прибыли убеждали людей одалживать ему крупные суммы, которые варьировались от 5 до 50 тысяч долларов США", - подчеркнули в следственном комитете.

Деньги предприниматель брал официально: оформлял расписки, подписывал договоры-займы, соглашался на проценты, но как выяснилось в бизнес деньги не вкладывал, более того за период руководства предприятием присвоил и растратил 1,64 миллиона приднестровских рублей (почти $102 тысячи), которые в качестве займов брал из кассы.

У граждан за период с 2013 по октябрь 2017 года Бучацкий мошенническим путем выманил около 3,5 миллиона приднестровских рублей (почти $217 тысяч).

В ходе следствия обвиняемый взят под стражу, на его имущество наложен арест, а материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.

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