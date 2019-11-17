Какие тайны хранит Кишинев: уникальное наследие, которое нужно сберечь

Молдавская столица полна загадок и одна из них, которую большинство просто-напросто не замечает, находится в самом ее центре города.

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Старинным раритетным витражом украшен потолок, который позволяет естественному свету проникать в один из залов Национального музея этнографии и естественной истории в Кишиневе.

© Photo: Facebook / Ion Stefanita Витраж в Национальном музее этнографии и естественной истории в Кишиневе

По словам главы агентства по инспектированию и реставрации памятников архитектуры Ион Штефаницэ, это самая большая в нашей стране декоративна композиция такого рода.

"Витраж уникальный и в тоже время нуждается в реставрации", - отметил эксперт.

Он уверен, что необходимо сберечь свидетельства прошлого, чтобы построить будущее.

© Sputnik / Miroslav Rotari Национальный музей этнографии и естественной истории.

У этого витража действительно богатая и интересная история, как и у здания, в котором он находится. Но обо всем по порядку.

Национальный музей этнографии и естественной истории старейший из тех, которые функционируют в стране в Республике Молдова и по сей день. Он основан в октябре 1889 года на базе коллекции экспонатов первой сельскохозяйственной выставки Бессарабии по инициативе барона Александра Стюарта.

Сначала экспонаты находились в здании губернского земства, но в 1903—1905 годах по проекту архитектора Владимира Цыганко для музея построили новое здание в псевдомавританском стиле. Особенность этого направления заключается в том, что здание напоминает мечеть, но минарет и купол отсутствуют. Этим и объясняется приставка "псевдо". Вместо них – крыша, но в случае кишиневского музея она оказалась весьма необычной – ее украшает огромный витраж.

Здание перенесло и войны, и землетрясения, но при этом витраж остался цел.

Названия у этого учреждения тоже были разные. Сначала он назывался Музеем сельского хозяйства, потом Музеем зоологии, сельского хозяйства и народных промыслов губернского земства. С 1926 года — Кишиневский национальный музей естественной истории, с 1937 года — Областной музей Бессарабии, с 1940 года — Республиканский музей МССР, с 1957 года — Государственный музей истории и изучения родного края, с 1983 года — Государственный музей изучения родного края. С 1991 года учреждению присвоено его нынешнее имя.

В фондах находятся геологическая, палеонтологическая, зоологическая, энтомологическая, археологическая, этнографическая и нумизматическая коллекции, содержащие много ценных и даже уникальных экспонатов. Среди них скелет сверхгигантского динотерия (Dinoterium Gigantisimus), археологические находки с мест стоянок возле сел Карбуна, Ларгуца, Дороцкая, коллекция бессарабских ковров XVIII—XX веков и другие.

Экспонаты из кишиневской коллекции выставлялись на многочисленных экспозициях в странах Европы, Америки, Африки и Азии. Фонд создает научную основу для исследований в различных областях, кроме того к услугам людей науки - ценная научная библиотека.

К слову, так как это самое старое учреждение в своей области, музей участвовал в создании большинства других музеев страны. В этом году музей отметил 130-летие своего основания.

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