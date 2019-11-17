Неудобные деньги: на какую наличку и почему жалуются в Молдове

Первое время выпущенные в обращение металлические монеты вызывали любопытство. Но после определенного периода ежедневной эксплуатации мнения разделились.

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. В Молдове относительно недавно пустили в обращение монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 леев.

Один из самых главных аргументов в пользу перехода на металлическую наличку власти связывали с низкой устойчивостью к износу бумажных купюр такого же достоинства. По данным Нацбанка, бумажные банкноты стоимостью в 1, 5 и 10 леев будут использоваться параллельно с монетами, пока существующие запасы купюр не будут исчерпаны. Первыми в оборот пустили монеты номиналом в 1 и 2 лея, а не так давно рассчитываться стало возможным уже "никелями" достоинством в 5 и 10 леев.

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Первое время металлическая наличка вызывала любопытство. Но после некоторого времени ежедневной эксплуатации мнения как всегда разделились. Одни рады, что на смену изрядно потрепанным бумажным купюрам наконец-то пришла надежная альтернатива. Другие же негодуют, аргументируя свое недовольство тем, что звенящие карманы и кошельки, набитые новыми монетами, им не по душе и не по силам. Однако особое мнение у тех, кто работает с деньгами. К примеру, кассир одного из супермаркетов отметила, что монеты неудобны с точки зрения своего внешнего вида.

"Все бы ничего, но с монетами надо быть очень внимательными. К примеру, двухлеевая и пятилеевая монеты одинаковые по размеру, а их отличительные черты не бросаются в глаза абсолютно. В спешке их запросто можно перепутать", - рассказала Sputnik кассир.

К металлическому средству расчета не столь благосклонно относятся и кондукторы в общественном транспорте.

© Sputnik / Yana Zaharova Железные молдавские леи

"Нравится - не нравится, а это, в первую очередь, деньги. Но, конечно, не очень удобно с ними. Поэтому при первой возможности стараюсь сдачу отдавать ими", - поделилась кондуктор одного из столичных троллейбусов.

По словам другой ее коллеги, есть и другое неудобство.

"Очень уж похожи однолеевые монеты на рублевые. Вот так мне попадался уже рубль российский, но я заметила и вернула пассажиру. Мужчина из России вернулся. И у него в кошельке вместе с молдавскими монетами были и рублевые. Вот и перепутал. Но вообще некоторые кондукторы могут и не заметить в суматохе - монеты действительно похожи по размеру и по цвету", - сказала собеседница.

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Ранее сообщалось, что возможно от купюры в 1 лей откажутся уже в 2021 году, однако это не окончательная дата.

Какие деньги любят жители Молдовы

По данным Нацбанка Молдовы, самая популярная отечественная купюра в республике - это один лей. Доля этой банкноты в общем объеме денежной массы составляет 31,8%. На втором месте по популярности - банкнота номиналом в 200 леев, а на третьем - 100 леев.

Всего в обращении в Молдове свыше 1,126 млрд. купюр и монет на общую сумму 23,753 млрд. леев против 1,08 млрд. штук на 21,036 млрд. леев в 2017 году.

© Sputnik / Vadim Rusu Сколько денег находится в обращении в Молдове

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