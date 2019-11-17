Неудобные деньги: на какую наличку и почему жалуются в Молдове

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. В Молдове относительно недавно пустили в обращение монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 леев.
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Первое время металлическая наличка вызывала любопытство. Но после некоторого времени ежедневной эксплуатации мнения как всегда разделились. Одни рады, что на смену изрядно потрепанным бумажным купюрам наконец-то пришла надежная альтернатива. Другие же негодуют, аргументируя свое недовольство тем, что звенящие карманы и кошельки, набитые новыми монетами, им не по душе и не по силам. Однако особое мнение у тех, кто работает с деньгами. К примеру, кассир одного из супермаркетов отметила, что монеты неудобны с точки зрения своего внешнего вида.
"Все бы ничего, но с монетами надо быть очень внимательными. К примеру, двухлеевая и пятилеевая монеты одинаковые по размеру, а их отличительные черты не бросаются в глаза абсолютно. В спешке их запросто можно перепутать", - рассказала Sputnik кассир.
К металлическому средству расчета не столь благосклонно относятся и кондукторы в общественном транспорте.
"Нравится - не нравится, а это, в первую очередь, деньги. Но, конечно, не очень удобно с ними. Поэтому при первой возможности стараюсь сдачу отдавать ими", - поделилась кондуктор одного из столичных троллейбусов.
По словам другой ее коллеги, есть и другое неудобство.
"Очень уж похожи однолеевые монеты на рублевые. Вот так мне попадался уже рубль российский, но я заметила и вернула пассажиру. Мужчина из России вернулся. И у него в кошельке вместе с молдавскими монетами были и рублевые. Вот и перепутал. Но вообще некоторые кондукторы могут и не заметить в суматохе - монеты действительно похожи по размеру и по цвету", - сказала собеседница.
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Ранее сообщалось, что возможно от купюры в 1 лей откажутся уже в 2021 году, однако это не окончательная дата.
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По данным Нацбанка Молдовы, самая популярная отечественная купюра в республике - это один лей. Доля этой банкноты в общем объеме денежной массы составляет 31,8%. На втором месте по популярности - банкнота номиналом в 200 леев, а на третьем - 100 леев.
Всего в обращении в Молдове свыше 1,126 млрд. купюр и монет на общую сумму 23,753 млрд. леев против 1,08 млрд. штук на 21,036 млрд. леев в 2017 году.
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