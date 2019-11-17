В миссии ОБСЕ высказались о состоянии моста через Днестр

Мост через реку Днестр между селами Бычок (левый берег) и Гура-Быкулуй (правый берег) - часть международного транспортного коридора, связывающего порт Одессы с Молдовой и ЕС.

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Миссия ОБСЕ в Молдове передала министерству экономики и инфраструктуры Молдовы отчет о полной технической оценке моста Гура Быкулуй-Бычок, соединяющего берега реки Днестр.

В ноября 2017 года этот мост открыли мост для перемещения автотранспорта. Это произошло в рамках процесса по приднестровскому урегулированию. Этот инфраструктурный объект был закрыт для автотранспорта в течение 25 лет.

Как отмечено в сообщении миссии ОБСЕ в Молдове, "мост - часть международного транспортного коридора, связывающего порт Одессы с РМ и Евросоюзом". Объект, как пояснили в структуре, подходит для транспортных средств весом до 10 тонн. Для полной реализации его экономического потенциала Миссия ОБСЕ заказала проведение технической оценки. В отчете содержится смета ремонтных работ, которые необходимы для доведения этого объекта до первоначальной проектной мощности.

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"Эта техническая оценка предоставляет исходные данные, на которых могут основываться дальнейшие действия по реконструкции моста. Это первая, но важная веха в процессе восстановления", - сказал замглавы Миссии ОБСЕ в Молдове Антти Карттунен.

Улучшенная инфраструктура моста обладает большим потенциалом для стимулирования экономического развития, а также для обеспечения дальнейшей свободы передвижения между двумя берегами реки Днестр, отметили в структуре.

"Определенный прогресс в этом отношении наблюдался в сентябре 2019 года, когда обе стороны договорились отменить процедуру предварительного уведомления молдавских официальных лиц о частных посещениях левого берега", - сказано в сообщении миссии ОБСЕ.

Открытие моста - одна из восьми мер по укреплению доверия, включенных Кишиневом и Тирасполем в пакет соглашений "Берлин-плюс". Сблизив две стороны, оно послужило толчком к подписанию еще пяти соглашений, касающихся доступа к сельскохозяйственным угодьям в Дубоссарском районе, функционирования школ с обучением на латинской графике на левом берегу, апостилирования приднестровских университетских дипломов, а также так называемое соглашение "о номерных знаках".

"С 2017 года Стороны достигли значительных успехов в реализации пяти соглашений, облегчив жизнь людей на обоих берегах", - заключили в миссии ОБСЕ.

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