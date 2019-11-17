Что ждет молдавских студентов - заявления властей республики

Высшее руководство Молдовы, а также столичный градоначальник заверили: будет сделано все возможное, чтобы достойные условия труда и жизни побуждали молодых людей оставаться в республике.

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Первые лица государства поздравили молдавскую молодежь с Международным днем студентов.

Как отметил президент Молдовы Игорь Додон, ему известно, что у государства есть много задолженностей по отношению к молодежи.

"И мы, вместе с новым правительством, постараемся соответствовать всем требованиям и ожиданиям. Заверяю вас, что в кратчайшее время появятся результаты нашей политики для молодых людей, чтобы мы могли создать лучшие условия для учебы, труда и жизни здесь, в Молдове", - заявил глава республики.

Также он поделился тем, что 17 ноября день рождения празднует его старший сын Влад, которому ему исполнилось 17 лет.

Спикер парламента Зинаида Гречаная также поздравила учащуюся молодежь с Международным днем студентов, пожелав всем здоровья, упорства, успехов в учебе и дальнейшей карьере, счастья в личной жизни.

"Вы молоды, изобретательны, вас много - мы верим в ваши силы и достижения на благо Республики Молдова. И мы, парламентарии, заверяем вас, что ваш голос обязательно будет услышан, когда вы выступите с новаторскими предложениями и идеями, чтобы вместе мы могли построить процветающую страну", - отметила Гречаная.

Примар Кишинева Ион Чебан поделился своим портретом в студенческие годы. Снимок он сопроводил следующим текстом.

"Мы верим в вас, потому что нам нужны хорошие специалисты для развития страны. И мы сделаем все возможное, чтобы создать необходимые условия труда и достойную жизнь. Молодые люди должны оставаться дома. Они наше настоящее и наше будущее", - отметил Чебан.

Международный день студентов, который отмечается 17 ноября, учрежден в 1941 году в Лондоне (Великобритания) на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма.

Дата установлена в память чешских студентов — героев Сопротивления.

В настоящее время в Республике Молдова работают 32 государственных и частных высших учебных заведения. В начале 2018-2019 учебного года количество студентов в стране составило 60,6 тысячи человек, что на пять тысяч студентов меньше, чем в предыдущем учебном году. Количество студентов в государственных учреждениях составило 50,6 тысячи человек, или 83,5% от общего числа студентов.

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По данным Национального бюро статистики, по сравнению с 2017-2018 учебным годом число студентов в государственных учреждениях уменьшилось на 4,7 тысячи человек (или 8,5%), в частных - на 0,2 тысячи человек, или 2,1%.

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