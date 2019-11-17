LIVE: Французские "Желтые жилеты" отмечают годовщину протестов новой акцией - видео

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в ответ на намерение правительства повысить цены на дизельное топливо.
В дальнейшем оно переросло в массовые выступления против снижения уровня жизни.
О поддержке движения заявили лидеры парламентских партий самого различного политического спектра.
Корреспондент Sputnik работает в гуще событий на площади Лафайет.
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