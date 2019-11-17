LIVE: Французские "Желтые жилеты" отмечают годовщину протестов новой акцией - видео

В Париже проходит массовая антиправительственная демонстрация движения, стихийно возникшего в ноябре 2018 года.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в ответ на намерение правительства повысить цены на дизельное топливо.

В дальнейшем оно переросло в массовые выступления против снижения уровня жизни.

О поддержке движения заявили лидеры парламентских партий самого различного политического спектра.

Корреспондент Sputnik работает в гуще событий на площади Лафайет.

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