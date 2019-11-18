00:51 19 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.54
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.73
Поиск
Яблоки на тарелке.

Молдавским женщинам на заметку: как стать принцессой с помощью яблок

CC0 / Pixabay / Pezibear
Общество
Получить короткую ссылку
30 0 0
Sputnik Молдова

Многие барышни и дамы, в том числе и в сельской местности, могут быть более неотразимыми, в этом им помогут обычные яблоки, которых в нынешнем году в республике собрали довольно много.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Молдавские женщины - одни из самых красивых в мире. О чем не раз свидетельствовали опросы, проводившиеся целым рядом отечественных интернет-порталов. Однако на фоне повседневной рутины и проблем, с которыми сталкиваются многие жительницы Молдовы, на фоне нехватки средств, согласитесь, тяжело позволить себе дорогую косметику, кремы, маски и походы в косметологические кабинеты. Особенно малодоступной становится эта роскошь для жительниц сельской местности. 

Однако отчаиваться не стоит, тем более, что мы живем в стране где много фруктов, особенно яблок, при грамотном использовании которых любая женщина в стране станет настоящей принцессой. 

Самое простое - это систематическое употребление этих фруктов в пищу. Жевание яблока с высоким содержанием клетчатки действует как своего рода зубная щетка, стирая налет и удаляя остатки пищи. Кроме того, кислотность в яблоках помогает убивать бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта. Хитрость заключается в том, чтобы есть яблоко вместе с кожурой, ведь в ней больше всего волокон.

Витамин С в яблоках способствует сияющему цвету лица, в то время как витамины группы В помогают бороться с прыщами. Вы можете получить эти преимущества от употребления яблок, или сделать быструю маску для лица. Смешайте равные части тертого сырого яблока и меда. Нанесите на чистое лицо и оставьте на 10 минут. Смойте прохладной водой.

Вешалка с одеждой
© Sputnik / Евгений Биятов
"Секонд-хэнд" в помощь : где в Молдове можно купить стильную обновку

Pyrus malus, или экстракт яблока — часто используется в качестве увлажняющего ингредиента в шампунях, кондиционерах и сыворотках. Так почему бы не сделать свою собственную яблочную маску для волос? В кухонном комбайне смешайте ломтики 1-2 больших яблок, 2 столовые ложки яблочного уксуса, 1 чайную ложку лимонного сока и 1 столовую ложку кукурузной муки, которой в Молдове также много. Нанесите эту смесь на сухие волосы и оставьте на 30 минут. Смойте теплой водой, затем вымойте и уложите волосы.

Есть рецепт и для тех милых дам, кому "за 30". Опустите 1 столовую ложку яблочной мякоти в 40 мл кипящих сливок на 2 минуты. Оставьте на 30 минут настояться. Остудите и сделайте аппликацию из мякоти на очищенную кожу лица и шеи. Через 20 минут смывайте прохладной водой.

Тем жительницам республики, у которых жирная кожа, также не стоит падать духом. Возьмите 1 столовую ложку мякоти печеного (или сваренного в молоке) яблока, соедините со взбитым в пену белком одного яйца. Нанесите маску на лицо, через 15-20 минут умойтесь прохладной водой.

Яблоки служат хорошим противовоспалительным средством. Натрите небольшое яблоко на мелкой терке, отожмите сок из полученной кашицы. Затем возьмите марлевую салфетку и смочите ее в отжатом соке. Приложите салфетку к воспаленным местам на коже. Через 10-15 минут умойтесь кипяченой водой.

Яблоки на тарелке, архивное фото.
CC0 / Pixabay / Pezibear
Печальная ситуация с яблоками в Молдове - почему разочарованы производители
Правильные рецепты помогают сделать волосы молдавских красавиц мягкими и шелковистыми. Пять столовых ложек яблочного пюре залейте 500 мл (двумя стаканами) молока в теплом виде, оставьте на пару часов. Слейте не впитавшееся в фрукты молоко, оставшуюся массу вотрите в корни волос и распределите по всей длине. Через 30 минут смойте теплой водой и ополосните холодной.

Несмотря на полезные свойства яблок, их необходимо употреблять с осторожностью людям с язвенной болезнью желудка и гастритом, так как кислоты, содержащиеся в яблоках, раздражают слизистую. При наличии мочекаменной болезни и колита, перед употреблением яблоки необходимо перетереть в пюре.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Яблоки и виноград: почему производители рискуют в Молдове обанкротиться
С какими проблемами сталкиваются производители яблок, и что их ждет
Молдавские яблоки - на вес золота: как их можно с выгодой продавать в России
Теги:
косметология, яблоки, здоровье, красота


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
Молдова вылетела с Евро-2020: как прошел матч в Кишиневе - фото
Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Москва передала Киеву задержанные в Керченском проливе корабли - видео
Новый состав правительства Молдовы
Новое правительство Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться