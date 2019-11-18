Молдавским женщинам на заметку: как стать принцессой с помощью яблок

Многие барышни и дамы, в том числе и в сельской местности, могут быть более неотразимыми, в этом им помогут обычные яблоки, которых в нынешнем году в республике собрали довольно много.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Молдавские женщины - одни из самых красивых в мире. О чем не раз свидетельствовали опросы, проводившиеся целым рядом отечественных интернет-порталов. Однако на фоне повседневной рутины и проблем, с которыми сталкиваются многие жительницы Молдовы, на фоне нехватки средств, согласитесь, тяжело позволить себе дорогую косметику, кремы, маски и походы в косметологические кабинеты. Особенно малодоступной становится эта роскошь для жительниц сельской местности.

Однако отчаиваться не стоит, тем более, что мы живем в стране где много фруктов, особенно яблок, при грамотном использовании которых любая женщина в стране станет настоящей принцессой.

Самое простое - это систематическое употребление этих фруктов в пищу. Жевание яблока с высоким содержанием клетчатки действует как своего рода зубная щетка, стирая налет и удаляя остатки пищи. Кроме того, кислотность в яблоках помогает убивать бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта. Хитрость заключается в том, чтобы есть яблоко вместе с кожурой, ведь в ней больше всего волокон.

Витамин С в яблоках способствует сияющему цвету лица, в то время как витамины группы В помогают бороться с прыщами. Вы можете получить эти преимущества от употребления яблок, или сделать быструю маску для лица. Смешайте равные части тертого сырого яблока и меда. Нанесите на чистое лицо и оставьте на 10 минут. Смойте прохладной водой.

Pyrus malus, или экстракт яблока — часто используется в качестве увлажняющего ингредиента в шампунях, кондиционерах и сыворотках. Так почему бы не сделать свою собственную яблочную маску для волос? В кухонном комбайне смешайте ломтики 1-2 больших яблок, 2 столовые ложки яблочного уксуса, 1 чайную ложку лимонного сока и 1 столовую ложку кукурузной муки, которой в Молдове также много. Нанесите эту смесь на сухие волосы и оставьте на 30 минут. Смойте теплой водой, затем вымойте и уложите волосы.

Есть рецепт и для тех милых дам, кому "за 30". Опустите 1 столовую ложку яблочной мякоти в 40 мл кипящих сливок на 2 минуты. Оставьте на 30 минут настояться. Остудите и сделайте аппликацию из мякоти на очищенную кожу лица и шеи. Через 20 минут смывайте прохладной водой.

Тем жительницам республики, у которых жирная кожа, также не стоит падать духом. Возьмите 1 столовую ложку мякоти печеного (или сваренного в молоке) яблока, соедините со взбитым в пену белком одного яйца. Нанесите маску на лицо, через 15-20 минут умойтесь прохладной водой.

Яблоки служат хорошим противовоспалительным средством. Натрите небольшое яблоко на мелкой терке, отожмите сок из полученной кашицы. Затем возьмите марлевую салфетку и смочите ее в отжатом соке. Приложите салфетку к воспаленным местам на коже. Через 10-15 минут умойтесь кипяченой водой.

Правильные рецепты помогают сделать волосы молдавских красавиц мягкими и шелковистыми. Пять столовых ложек яблочного пюре залейте 500 мл (двумя стаканами) молока в теплом виде, оставьте на пару часов. Слейте не впитавшееся в фрукты молоко, оставшуюся массу вотрите в корни волос и распределите по всей длине. Через 30 минут смойте теплой водой и ополосните холодной.

Несмотря на полезные свойства яблок, их необходимо употреблять с осторожностью людям с язвенной болезнью желудка и гастритом, так как кислоты, содержащиеся в яблоках, раздражают слизистую. При наличии мочекаменной болезни и колита, перед употреблением яблоки необходимо перетереть в пюре.

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