Визиты к холодильнику отложите до утра, предупреждают диетологи

Почему любовь к калорийной еде одолевает нас зимой, и как от это этого спастись, рассказала нутрициолог Екатерина Дидык.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. В холодный сезон года многие сталкиваются с такой проблемой, как дефицит энергии.

Работоспособность снижается, хочется спать, еще и хандра беспричинная накатывает.

Специалисты называют множество причин, почему так происходит: кто-то считает главным "виновником" недостаточное количество солнечного света, кто-то основной причиной видит нехватку витаминов в рационе (по сравнению с летним периодом), а кто-то и вовсе утверждает, что это состояние – напоминание нам о том, что мы тоже часть животного мира, а многие животные на зиму, как известно, впадают в спячку.

Ну, и борется с этим состоянием каждый по-своему.

Перестать переедать, особенно на ночь – вот самый эффективный способ, чтобы и в холодное время года чувствовать себя бодрым и быть здоровым, считает нутрициолог Екатерина Дидык.

"Основная проблема, которую ощущают многие в осенне-зимний период, это дефицит энергии. Чтобы перед сном отвлечься от мыслей о еде, могу посоветовать: пейте чай, пейте воду с лимоном, воду с облепихой – то, что дает вам ощущение уюта. Вечернее переедание – это психоэмоциональное явление, люди едят, потому что им не хватает именно ощущения уюта", - объяснила Дидык.

Если мы достаточно ели в течение дня, нам совершенно не нужна еда в 10 часов вечера, отмечает нутрициолог. Еда, особенно вкусная, калорийная, обильная обеспечивает человеку это ощущение уюта. И заменить "праздник живота" поздним вечером можно всем тем, что обеспечивает уют.

Необходимо пить больше жидкости комнатной температуры, а еще лучше – жидкости немного выше температуры человеческого тела, градусов 40-45.

Наш иммунитет, по словам специалиста, держится именно на кишечнике, именно поэтому важно не перегружать его на ночь. Кишечник – это один из слизистых барьеров, который не позволяет проникать в наш организм болезнетворным бактериям и вирусам.

"Дайте иммунитету работать, не перегружайте его ночным перееданием, сладкими и жирными продуктами. Сделайте акцент на антиоксидантной защите. И тут нам смогут помочь продукты красно-фиолетовой и белой групп. Белая – это, например, лук, чеснок, цветная капуста. Фиолетовая – виноград, чернослив, сливы, свекла. Продукты именно фиолетовой группы в большом количестве содержат антиоксиданты", - добавила Дидык.

А если вечером вы все-таки ощущаете голод, то стоит выбирать легко усваиваемый белок – рыбу, яйца, морепродукты, и сочетать их с большой порцией овощей. Но мясо с картошкой и десерты на ночь – худшее, что вы можете предложить своему организму, предупреждает нутриционист.

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