Жители домов в четырех секторах Кишинева останутся без электричества

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в большинстве секторов столицы, полный список улиц смотрите на нашем сайте.

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. В связи с техническими работами в Кишиневе будут проведены плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах города.

Ботаника:

- ул. Милано 10, Мунчештская 621 - в период с 08:45 - 13:00.

- ул. Гренобля 1, 5, 17 - в период с 12:00 - 18:00.

Буюканы:

- ул. Барбу Лэутару 9B; ул. Еуджен Кока 11B, 15, 17, 17/1, 19, 19/1, 21, 21/1, 23, 23/1, 23A; ул. Иоана Раду 1-11, 2-12; ул. Лэтэрецу Мария 1-39, 2-46; ул. Петра Чайковского 1A; ул. Штефан Няга 22 - в период с 09:10 - 17:00.

Центр:

- Хынчештское шоссе 178-202; ул. Мичурина 9, 27-49, 18-68, 72, 88; переулок Мичурина 2, 88, 15 - в период с 09:30 - 17:00.

- ул. Пушкина 7, 9 в период с 09:30 - 17:00.

Рышкановка:

- ул. В. Бадиу 70; ул. Кэлушарь 10-48, 13-17, 35-41, 65; ул. Конструкторилор 8-86, 35-14; переулок Криулень 8-58, 13-63, ул. Монтанэ 10-34, 11-23; ул. Питуличий 15-29; ул. Подгоренилор 5, 67-97, 76-126; ул. Поштей 35-53, 78-100; переулок Поштей 14; ул. 8 Mарта 37-115, 38-120 - в период с 09:15 - 17:00.

- ул. Д. Рышкану 11 в период с 09:00 - 17:00.

Плановые отключения электроэнергии пройдут и в других населенных пунктах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK