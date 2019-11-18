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Дорога

Участок автодороги Комрат-Кишинев обещают досрочно сдать в эксплуатацию

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова

Премьер-министр Ион Кику проверил качество работ на строительстве участка автотрассы Порумбень-Чимишлия.

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику проинспектировал строительные работы на участке автодороги Порумбень-Чимишлия.

Новый участок трассы продолжает дорогу, которая связывает столицу с Гагаузской автономией значительно сокращает время поездки по маршруту Кишинев-Комрат.

Кишиневу надо развивать многоуровневые развязки, как в Токио
© Sputnik /
В Кишиневе необходимо строить многоуровневые дороги, как в Токио

Работы на трассе стартовали в феврале. По проекту, на восстановление 19 километров пути будет потрачено 30 млн евро, предоставленных Европейским инвестиционным банком. Срок сдачи дороги в эксплуатацию - три года, но представители строительной компании уверяют, что идут с опережением графика и закончат за 27 месяцев, сообщает региональный сайт Gagauzinfo.md.

Премьер-министр распорядился провести комплексную оценку работ на всех участках, где в настоящее время идет ремонт.

Ранее сообщалось, что от Кишинева до Одессы планируют построить новый автобан.

Группой молдавских специалистов подготовлен крупный инфраструктурный проект строительства современной автомагистрали, связывающий Одессу, Кишинев, Унгены с автострадами ЕС.

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Теги:
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