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Лесозаготовка

Решил подзаработать, а получил уголовное дело

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Молдова

Лесоруб из Каменки обвиняется в краже древесины и подделке товарно-транспортной накладной на перевозку груза.

ТИРАСПОЛЬ, 18 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Следственными органами города Каменка и Каменского района завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего Михаила Негривода, обвиняемого в краже и подделке официального документа.

Обвиняемый летом 2018 года работал по трудовому договору лесорубом в Каменском лесничестве. В августе-сентябре, осуществляя санитарную рубку на одной из делянок лесничества, решил дополнительно подзаработать, продав часть заготовленной древесины на правый берег Днестра.

"Втайне от других работников и руководства лесничества погрузил на автомобиль "ЗИЛ" дрова различной породы. Подготовил поддельную товарно-транспортную накладную на перевозку груза и предпринял попытку выехать через таможенно-пограничный пост "Каменка-мост", - отметили в комитете.

При проверке документов сотрудники таможни выявили подделку и сообщили об этом в правоохранительные органы.

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Автомобиль "ЗИЛ" был задержан, груз и поддельная накладная изъяты.

Следственными органами собраны достаточные доказательства вины Негривода в совершенных преступлениях. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Каменский районный суд.

За совершенные преступления обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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